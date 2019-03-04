Перший храм греко-католиків перейшов до ПЦУ

У Львові прихожани храму Стрітення Господнього проголосували за перехід з Української греко-католицької церкви до Православної церкви України.

Про це повідомив декан Української академії друкарства Ігор Барановський, передає ZAXID.NET.

У храмі Стрітення Господнього проводили богослужіння греко-католики та римо-католики.

Храм Стрітення Господнього zaxid.net

Між парафіянами цих двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкликала звідти свого священика і довго не призначала нового. Тому греко-католики проводили служби без отця.

У лютому 2019 року УГКЦ взагалі ліквідувала цю парафію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Епіфаній розповів, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!