|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Перший храм греко-католиків перейшов до ПЦУ

3.9тЧитати матеріал російською

У Львові прихожани храму Стрітення Господнього проголосували за перехід з Української греко-католицької церкви до Православної церкви України.

Про це повідомив декан Української академії друкарства Ігор Барановський, передає ZAXID.NET.

У храмі Стрітення Господнього проводили богослужіння греко-католики та римо-католики.

Храм Стрітення Господнього

Храм Стрітення Господнього

zaxid.net

Між парафіянами цих двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкликала звідти свого священика і довго не призначала нового. Тому греко-католики проводили служби без отця.

Новини
Парафії РПЦ масово перейшли до ПЦУ: Епіфаній назвав кількість

У лютому 2019 року УГКЦ взагалі ліквідувала цю парафію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Епіфаній розповів, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Православна церква України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Православна церква України
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
24
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Петр
Иванов Петр
Во сектанты рубят! Уже на католиков руки загребущие тянут. Посмотрим, как щепки будут лететь, точнее в чьи головы? Ато вариантов ещё много: синагоги, мечети,молельные дома,дацаны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Как это - вот так, просто, взяли и перешли из католичества в православие? Я не большой богослов, но, по-моему, у католиков, пусть даже греческого, а не римского обряда, слишком много принципиальных отличий во взглядах на веру с православными, что делает любые компромиссы практически невозможными - либо католицизм, либо православие.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги