Перший день осені принесе 36-градусну спеку: синоптикиня поділилася прогнозом

В Україні у вівторок, 1 вересня, буде сонячна і по-справжньому літня спекотна погода, яку зумовлюватиме антициклон.

Опади передбачаються лише на заході. Таким прогнозом на перший день осені поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"1 вересня спека в Україні ще кусатиметься. У більшості областей передбачається +30… +36 градусів. Ну, й ясно, що сонце. Це все антициклон старається", – прокоментувала вона.

Дані щодо погоди в Україні 1 вересня (Facebook Наталка Діденко)

Водночас, за її словами, циклонічність із Заходу у вівторок дотягнеться й до відповідного українського регіону. Так, у західних областях пройдуть дощі з грозами, а температура повітря опуститься до +22… +27 градусів. Тоді як у Чернівецькій області та на Хмельниччині, попри опади, ще спостерігатиметься спека до +30.

Карта погоди в Україні 1 вересня (Facebook Наталка Діденко)

У Києві новий осінній сезон почнеться старою літньою погодою – буде сухо і також під +30 градусів, хоча попередні моделі, зазначила ДІденко, обіцяли невелике послаблення спеки.

Прогноз синоптикині на 1 вересня (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, погода в Україні у вересні буде літньою до середини місяця – температура повітря коливатиметься від +15 до +32 градусів. Водночас уже в перші дні вересня очікуються дощі.