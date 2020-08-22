Перші заморозки, сніг із дощем, зливи і шквали: якою буде осінь-2020 в Україні

Щонайменше до середини вересня в Україні буде стояти літня погода з короткочасними періодами похолодання. На півдні країни перший місяць осені може виявитися холодним і дощовим, а в центрі України буде холодно.

Перші заморозки й навіть сніг із дощем очікуються вже в кінці жовтня, а справжня перебудова атмосфери на осінній лад почалася вже зараз.

Про те, якою буде осінь 2020 року, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Прогноз погоди від Гідрометцентру: половина вересня буде літньою

Синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило підкреслив OBOZREVATEL, що не існує методики довгострокового прогнозування погоди. "Зрозуміло, що восени температура знижується, сонце розташоване нижче над горизонтом. Це не змінюється. Але дати детальний прогноз на осінь – буде вона суха, холодна, дощова – на підставі попередніх періодів не можна", – зауважив він.

Водночас синоптик повідомив, що вересень вважається перехідним місяцем – "уже не літо, але ще не осінь, тим паче з урахуванням змін клімату".

"Щонайменше протягом половини вересня в більшості регіонів України зберігається літній характер погоди з окремими вторгненнями холодних повітряних мас. Такі вторгнення короткочасні – на тлі теплої погоди, 25 або навіть 30 градусів – можуть бути окремі періоди похолодань на 3-4 дні. Але це ще не справжня осінь, це перехідний період", – пояснив він.

За словами синоптика, перебудова на осінь уже розпочалася. Зокрема, про це свідчать нижчі нічні температури повітря. Але за рахунок інерційності атмосфери осінь ми зможемо відчути лише у другій половині вересня, пообіцяв він.

Літо в Україні триватиме до середини вересня

Слов'янський прогноз погоди: осінь-2020 буде сухою

Як розповів OBOZREVATEL дослідник народної метеорології Олександр Васянович, знаковими днями для складання прогнозів погоди на осінь у слов'ян вважалися Мокрина (1 серпня) і Іллі-пророка (2 серпня). Якщо в ці дні йде дощ, осінь теж буде "мокрою", пояснив він. "Якщо на Іллю йде дощ, то кажуть: "Ілля наробить гнилля". Є ще одне прислів'я: "До Іллі сохне сіно на землі, а після Іллі не висушиш і на гіллі".

OBOZREVATEL підняв погодні архіви за 1-2 серпня 2020 року для чотирьох міст України – Києва, Львова, Одеси і Дніпра. В жодному з них у ці дні не було дощу. У столиці – досить прохолодно, 18-20 градусів, але ясно, в Дніпрі – 23-25 градусів, в Одесі – 26-27, теж безхмарно. Тільки у Львові була невелика хмарність, але дощу не було. Отже, цей погодний маркер стверджує, що і осінь 2020 року має бути сухою.

Погода в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі 1-2 серпня 2020 року. Дані Gismeteo

Народний прогноз погоди: "мокра осінь" і ранні заморозки

Прогнози народного синоптика Леоніда Горбаня, якими він поділився з OBOZREVATEL, дещо інші. Він озвучив прогноз для тих, хто збирається провести оксамитовий сезон в Одеській області. За його словами, пригожими для пляжного відпочинку будуть тільки перші 4 дні вересня.

1-4 вересня вдень повітря буде прогріватися до 25-27 градусів. "А починаючи з 5 вересня температура різко опуститься до 19-20 градусів. На такому рівні вона затримається до 25 числа. А з 25 вересня температура знизиться до 11-13 градусів", – повідомив народний синоптик.

Він додав, що "жовтень в Одеській області буде дуже холодним". У період з 1 по 10 число повітря буде прогріватися до 12-14 градусів, потім тиждень – 16-17 градусів, з 18 жовтня – на рівні 15-16 градусів.

За його словами, на півдні України вересень буде досить дощовим. Невеликі опади можуть пройти 1-5 вересня, сильні дощі з 12 по 15 вересня і невеликий дощ 25 вересня. У жовтні опади очікуються 10 числа, потім з 15 по 18 і 26 жовтня.

Для Полтавської та Київської областей погодна ситуація буде іншою, повідомив Леонід Горбань. "Мої розрахунки показують, що дощ у вересні в цих областях практично не перестає взагалі. Температура 1-4 вересня на рівні 18-20 градусів, до 5 числа вона падає до 15-17 вересня, і таким гойдалками через кожні 5 днів то підвищується до рівня 20-24, то знову опускається на рівень 15-16 градусів. У останню декаду вересня температура опуститься до 10-11 градусів", – розповів народний синоптик.

У жовтні дощі в цих областях будуть до 12 числа. А 28-29 жовтня вночі можливі заморозки, -1...-4 градуси, можливий сніг з дощем. "Весь жовтень буде холодним. До 14 числа температура буде триматися на рівні 14-16 градусів, з 15 до 25 числа – 11-12 градусів, а в останній тиждень місяця – всього 3-4 градуси тепла", – уточнив він.

Перші заморозки вдарять у кінці жовтня

Попередження кліматолога: восени можливий погодний екстрим

Експерт із питань змін клімату на правах анонімності повідомив OBOZREVATEL, що в Україні спостерігається потепління у всі сезони року. "Всі сезони року стають теплішими, і навіть осінь може бути більш тривалою".

За його словами, ще один показник глобального потепління – збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, які можливі і восени 2020 року. "Наприклад, окремі інтенсивні зливи, сильні пориви вітру, шквали", – пояснив експерт.