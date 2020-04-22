Перші у світі: Зеленський презентував цифровий паспорт українця. Відео

Цифрову ID-карту і біометричний закордонний паспорт громадянина України внесли в мобільний додаток "Дія".

Про це на онлайн-презентації цифрових паспортів повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

"Ми були десяті в світі, хто ввів цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію. Тепер стали одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти і точно перші, хто надав їм такі ж юридичні права, що мають пластикові або паперові", – зазначив глава держави .

Додаток "Дія"

Він відзначив, що з сьогодні, 22 квітня, українці можуть використовувати паспорт в смартфоні для отримання банківських або державних послуг. Зараз кількість користувачів додатком становить 2,3 млн осіб.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що на порталі "Дія" можна онлайн отримати 27 адмінпослуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні прирівняли е-паспорта від програми "Дія" до паперових.