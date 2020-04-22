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22 квітня • оновлено в 17:46
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Перші у світі: Зеленський презентував цифровий паспорт українця. Відео

2.9т
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Цифрову ID-карту і біометричний закордонний паспорт громадянина України внесли в мобільний додаток "Дія".

Про це на онлайн-презентації цифрових паспортів повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

"Ми були десяті в світі, хто ввів цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію. Тепер стали одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти і точно перші, хто надав їм такі ж юридичні права, що мають пластикові або паперові", – зазначив глава держави .

Додаток "Дія"

Додаток "Дія"

Він відзначив, що з сьогодні, 22 квітня, українці можуть використовувати паспорт в смартфоні для отримання банківських або державних послуг. Зараз кількість користувачів додатком становить 2,3 млн осіб.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що на порталі "Дія" можна онлайн отримати 27 адмінпослуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні прирівняли е-паспорта від програми "Дія" до паперових.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Михайло Федоров
Місце
Україна
Тег
паспорт
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
молодцы !!!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Коррупционеры порвали три баяна, празднуя годовщину избрания Зеленского президентом Украины.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
К годовщине президентства Зеленского. Не стреляйте в пианиста! Он играет без штанов, как может!
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Суспільство

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