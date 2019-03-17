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Перші півтисячі: парафії РПЦ масово "збігають" в ПЦУ

6.4тЧитати матеріал російською

Рішення про перехід з РПЦ в Україні в новостворену ПЦУ взяли вже понад 500 парафій.

Про це повідомляє ТСН. Лідером за активністю переходів залишається Волинська область. Там кількість парафій, які вийшли з РПЦ, вже перевалила за сотню, тоді як загальна кількість зареєстрованих громад цієї церкви в регіоні одна з найбільших по Україні – більше 600.

Також багато парафій ухвалили рішення перейти до ПЦУ у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській та Львівській областях. Зокрема, в одному з районів Львівщини все парафії колишнього Московського патріархату перейшли в ПЦУ.

Томос для ПЦУ

Томос для ПЦУ

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Сестрятин Радивилівського району Рівненської області священики РПЦ заблокували храм, парафіяни якого вирішили перейти в Православну церкву України.

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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Сколько бы бандеры ни захватили церквей, их секта все равно не признают)))
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0
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an and
an and
Михайлов Александр, А нам в Украине и не нужно ваше признание! А церкви никто не захватывает! Все они построены на деньги прихожан, они ими и распоряжаются как считают нужным!
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1
0
an and
an and
Никто и не сомневается, что будут тысячи переходов! Любой процесс, если он естественнен, будет идти и по нарастающей! Несмотря на все угрозы и интриги со стороны недовольных и обиженных в лице РПЦ. И безусловно, в своей стране народ имеет право и должен иметь свою церковь! У России своя, в Украине своя! Не вижу в этом ничего, кроме хорошего!
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an and
an and
Все остальные разговоры, какие то доводы, построенные на искажении истории, своевольной ее трактовке, политических интересах и прочем, это уже всё "от лукавого"!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Ага, знаем ваших активистов и патриотов
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