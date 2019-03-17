Перші півтисячі: парафії РПЦ масово "збігають" в ПЦУ

Рішення про перехід з РПЦ в Україні в новостворену ПЦУ взяли вже понад 500 парафій.

Про це повідомляє ТСН. Лідером за активністю переходів залишається Волинська область. Там кількість парафій, які вийшли з РПЦ, вже перевалила за сотню, тоді як загальна кількість зареєстрованих громад цієї церкви в регіоні одна з найбільших по Україні – більше 600.

Також багато парафій ухвалили рішення перейти до ПЦУ у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській та Львівській областях. Зокрема, в одному з районів Львівщини все парафії колишнього Московського патріархату перейшли в ПЦУ.

Томос для ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Сестрятин Радивилівського району Рівненської області священики РПЦ заблокували храм, парафіяни якого вирішили перейти в Православну церкву України.

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