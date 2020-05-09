Перші хвилини миру: знакові фото з Берліна нагадали в мережі

Український інститут національної пам'яті опублікував у Facebook фото, які були зроблені в Берліні після капітуляції нацистської Німеччини перед військами союзників.

Перший Акт про капітуляцію був підписаний 7 травня о 02:41 у французькому Реймсі. Другий документ підписали 8 травня 1945 о 22:43 в німецькій столиці.

"На вимогу представника СРСР генерала Івана Суслопарова США та Великобританія погодилися відкласти публічне оголошення капітуляції, щоб Радянський Союз міг підготувати іншу церемонію в Берліні. Сталін прагнув підписання капітуляції саме в захопленій радянськими військами столиці Німеччини", – йдеться в повідомленні.

Генерал Вермахту Йодль підписує Акт про капітуляцію Німеччини 7 травня 1945 року в Реймсі

Відзначається, що Акт 8 травня майже дослівно повторював документ, підписаний днем раніше, включаючи час припинення вогню – 23:01 за центральноєвропейським часом (1:01 9 травня за Москвою).

"Згодом в СРСР на інформацію про капітуляцію 7 травня наклали заборону. У Радянському Союзі повідомлення про закінчення війни прозвучало по радіо тільки о 22.00 9 травня, яке згодом стало центральною датою в СРСР для святкування перемоги у війні", – зазначено в інформації.

Радянська делегація на підписання капітуляції Німеччини 8 травня 1945 року в Берліні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін назвав маячнею звинувачення СРСР в підготовці і розв'язанні Другої світової війни.

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