Перші дві області в Україні ввели адаптивний карантин: що можна і не можна

У Чернівецькій та Рівненській областях вирішили продовжити дію обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу, першими ввівши так званий адаптивний карантин.

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Відповідне рішення ухвалили обласні комісії ТЕБ та НС, врахувавши статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від COVID-19. Про це йдеться у повідомленні пресслужб Чернівецької та Рівненської ОДА на сторінках у Facebook.

У Чернівецькій та Рівненській областях ввели адаптивний карантин

Чернівецька область

На Буковині продовжили дію обмежень на:

роботу суб'єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення;

перебування у громадських місцях без масок;

проведення масових заходів;

відвідування дитячих та спортивних майданчиків;

надання стоматологічних послуг.

Натомість дозволено відновити роботу:

кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);

адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;

музеїв.

Зазначається, що водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Крім цього, продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів і громадського транспорту у Чернівцях.

"Нагадуємо, що особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту ухвалення окремого рішення щодо зняття обмежень. Усі заходи належить здійснювати з дотриманням вимог постанов головного санітарного лікаря України", – звернулися до громадян у Чернівецькій ОДА.

Рівненська область

Зі свого боку у Рівненській ОДА наголосили, що теж не по всій області пом'якшили карантин із 11 травня.

Зокрема, відтермінували послаблення обмежень до 22 травня у Рокитнівському районі, оскільки за останній тиждень там зафіксували значний приріст хворих на коронавірус.

Нині в районі 55 інфікованих, одна людина померла. Через збільшення випадків довелося перенести КПП із села Познань на північний в'їзд/виїзд у село Рокитне.

Також карантинні обмеження продовжать діяти повністю у селі Зоря Рівненського району, де залишається велика кількість хворих на COVID-19. Станом на 12 травня у населеному пункті 84 інфіковані, а це третина від усіх випадків у районі. У селі теж продовжують діяти блокпости.

Відповідне рішення стосується і трьох сіл Корецького району – Світанок, Щекичин і Невірків. За останні дні там теж почастішали нові випадки хвороби.

"Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення щодо послаблення карантину з 11 травня. Разом з тим, за місцевими органами влади залишається право продовжувати чи посилювати карантин залежно від ситуації", – пояснили у Рівненській ОДА.

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