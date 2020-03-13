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13 березня • оновлено в 18:01
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/ Суспільство

Перша смерть від коронавірусу в Україні: сім'ю загиблої взяли під охорону

4.7т
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У Радомишлі Житомирської області поліція взяла під охорону сім'ю жінки, яка померла від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба обласної поліції. Охорона громадської безпеки і порядку забезпечується поблизу місць проживання рідних загиблої.

Поліція взяла під охорону сім'ю українки, яка померла від коронавірусу

Поліція взяла під охорону сім'ю українки, яка померла від коронавірусу

Зараз її сім'я знаходиться в самоізоляції.

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Серед 22 осіб, ізольованих через контакти з інфікованою пацієнткою, виявилися двоє жителів Києва.

Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайного стану.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
смерть вірус
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
В какой еще стране вводят такие меры со своими гражданами? Едина країна кажете?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Правильно, а то после единения украинского народа сожгут ведь...
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