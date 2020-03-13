Перша смерть від коронавірусу в Україні: сім'ю загиблої взяли під охорону

У Радомишлі Житомирської області поліція взяла під охорону сім'ю жінки, яка померла від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба обласної поліції. Охорона громадської безпеки і порядку забезпечується поблизу місць проживання рідних загиблої.

Поліція взяла під охорону сім'ю українки, яка померла від коронавірусу

Зараз її сім'я знаходиться в самоізоляції.

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Серед 22 осіб, ізольованих через контакти з інфікованою пацієнткою, виявилися двоє жителів Києва.

Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайного стану.

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