Перша смерть від коронавірусу в Україні: сім'ю загиблої взяли під охорону

У Радомишлі Житомирської області поліція взяла під охорону сім'ю жінки, яка померла від коронавірусу.
Про це повідомила прес-служба обласної поліції. Охорона громадської безпеки і порядку забезпечується поблизу місць проживання рідних загиблої.
Поліція взяла під охорону сім'ю українки, яка померла від коронавірусу
Зараз її сім'я знаходиться в самоізоляції.
Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
Серед 22 осіб, ізольованих через контакти з інфікованою пацієнткою, виявилися двоє жителів Києва.
Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайного стану.
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