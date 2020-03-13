Перша смерть від коронавірусу в Україні: що відомо про загиблу пенсіонерку з Радомишля

У 71-річної мешканки Радомишля (Житомирської області), яка 13 березня померла від коронавірусу, лікарі також виявили двосторонню пневмонію.

Пенсіонерка після госпіталізації встигла повідомити, що її самопочуття погіршилося 3 березня. Вона нібито зверталася до лікарів, але їй поміряли тиск і відпустили додому.

У лютому вона подорожувала Польщею, і на початку березня повернулася спочатку до Львова, де гостювала у родичів, після чого приїхала в Радомишль.

Вранці 13 березня у пенсіонерки почав падати рівень кисню в крові, тому лікарі вирішили підключити її до апарату штучного дихання. Стан жінки стабілізувався, але вже через годину різко погіршився. Лікарі п'ять разів реанімували її, проте врятувати не змогли.

Як писав OBOZREVATEL, також в Україні зафіксовано ще два випадки захворювання коронавірусом в Чернівецькій області, де інфікувалися двоє чоловіків 39 і 64 років.

У МОЗ повідомили, що в зоні найменшого ризику в Україні знаходяться особи віком від 10 до 39 років. Чим старша людина, тим більше вона уразлива.

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