Перша леді Дніпра взяла участь у напівмарафоні

Перша леді Дніпра Марина Філатова подолала шестикілометрову дистанцію у складі естафетної команди на напівмарафоні Interpipe Dnipro Half Marathon.

У Дніпрі відбулася масштабна спортивна подія – четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. Цього року до напівмарафону приєдналися близько 5 тисяч спортсменів із різних країн. Бігуни підкорювали різноманітні дистанції, найдовша з яких сягає понад 21 кілометр. Подолати відстань можна було індивідуально або у складі команди.

Так, шестикілометрову дистанцію естафети на напівмарафоні підкорила президент Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та міста Дніпра Марина Філатова.

"Чудова погода, траса. Підтримка вражає. Загалом якість бігових змагань стає кращою, і це радує", – сказала перша леді Дніпра.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вчетверте стартував Interpipe Dnipro Half Marathon, у якому взяли участь близько 5 тисяч учасників з 11 країн світу.

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