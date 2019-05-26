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Перша леді Дніпра взяла участь у напівмарафоні

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Перша леді Дніпра Марина Філатова подолала шестикілометрову дистанцію у складі естафетної команди на напівмарафоні Interpipe Dnipro Half Marathon.

Перша леді Дніпра взяла участь у напівмарафоні

У Дніпрі відбулася масштабна спортивна подія – четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. Цього року до напівмарафону приєдналися близько 5 тисяч спортсменів із різних країн. Бігуни підкорювали різноманітні дистанції, найдовша з яких сягає понад 21 кілометр. Подолати відстань можна було індивідуально або у складі команди.

Перша леді Дніпра взяла участь у напівмарафоні

Так, шестикілометрову дистанцію естафети на напівмарафоні підкорила президент Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та міста Дніпра Марина Філатова.

Перша леді Дніпра взяла участь у напівмарафоні

"Чудова погода, траса. Підтримка вражає. Загалом якість бігових змагань стає кращою, і це радує", – сказала перша леді Дніпра.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вчетверте стартував Interpipe Dnipro Half Marathon, у якому взяли участь близько 5 тисяч учасників з 11 країн світу.

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Особа
Борис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
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леня зе
леня зе
это мне нравится, днепропетровским начинаете яйца вылизывать и это правильно
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