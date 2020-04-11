Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад

Якщо кількість нових випадків зараження на коронавірус у світі зменшуватиметься протягом тижня-півтора, це означає – перша хвиля епідемії досягла плато і піде на спад.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, поки що ми спостерігаємо масове зростання, коли кожне наступне покоління інфікованих подвоюється і буде доходити до певного піку.

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"Якщо протягом тижня-півтора кількість нових випадків інфікування коронавірусом не ростиме, це означає, ми досягли плато. Після цього перша хвиля епідемія піде на спад. Поки що спостерігаємо її природний хід, коли один неізольований хворий заражає двох. Математична прогресія. За 5-6 днів популяція хворих теоретично може збільшуватися вдвічі. Таке масове зростання дійде до певного піку, потім на вірус одночасно почнуть впливати профілактичні міри: обмеження, карантин, зміна поведінки людей", – уточнив він.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Курпітою читайте на днях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української вірусологині Надії Жлобак, медична система України поки що справляється з кількістю інфікованих на коронавірус, а "завдяки" епідемії у нас не встигли закрити велику кількість інфекційних лікарень.