Перша хвиля COVID-19 в Україні наростає: лікар дав прогноз

Тетяна Гайжевська Суспільство 06:12, 6.09.2020

В Україні йде системне наростання першої хвилі коронавірусу, максимальне загострення очікується в середині осені.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін. "Далі ситуація буде погіршуватися. Більше того – вона різко погіршиться до кінця жовтня", – спрогнозував він.

За словами медика, різке збільшення кількості нових випадків зараження COVID-19 було прогнозованим внаслідок цілого ряду причин. Так, в Україні не проводяться епідеміологічні розслідування в осередках зараження, контактних осіб не відправляють на самоізоляцію і не тестують.

Лікар додав, що найбільше COVID-19 поширюється в закритих приміщеннях, де перебуває велика кількість людей, в тому числі в офісах і в закладах громадського харчування, де ігноруються карантинні вимоги.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Андрієм Александріним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, в кінці серпня поточного року лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

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