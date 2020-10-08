Перша хвиля COVID-19 може тривати до травня 2021 року, – імунолог

Перша хвиля коронавірусу в Україні може завершитися лише навесні 2021 року, проте навряд чи варто очікувати рівня смертності, як у Європі.

Таку думку "Гордону" висловив імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський. За його словами, м'яке протікання епідемії в Україні пов'язане з дотриманням протиепідеміологічних заходів, а також із тим, що 5-10% людей, які перехворіли, вже "відіграють роль імунного прошарка в суспільстві".

"Щоб мінімізувати втрати, владі треба адаптувати карантин у сторону захисту груп ризику. Потрібні більш серйозні точкові заходи для захисту людей, яким загрожує більш важкий перебіг хвороби і летальний результат. Тоді перебіг першої хвилі і далі буде більш м'яким. Завершитися вона повинна у квітні-травні наступного року із закінченням холодного сезону", – заявив Волянський.

"Як не дивно, маска під носом теж механізм стримування. Вона теж працює, тому що основне розпорошення вірусу йде, коли ми голосно розмовляємо, кричимо, співаємо. І прикриваючи хоча б рот маскою, люди зменшують кількість аерозолю, який видихається. Носове дихання – не найбільш вагоме джерело поширення вірусу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що в Україні не було першої хвилі COVID-19.

Станом на 8 жовтня в Україні офіційно підтверджено 244 734 випадки COVID-19. З них 5397 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом за добовим приростом.