Перша білоруська АЕС зупинилася майже одразу після урочистого запуску

Виробництво електроенергії на першій Білоруської атомної станції (БелАЕС) тимчасово зупинили.

Про це 10 листопада повідомив російський "Інтерфакс" із посиланням на слова представника БелАЕС. Для запуску станції необхідний ремонт деякого обладнання, йдеться в повідомленні.

Потрібна заміна певного обладнання, уточнив співрозмовник журналістів. При цьому передбачувані терміни відновлення вироблення електроенергії він назвати не зміг. За його словами, на станції йде налагодження устаткування, тривають пусконалагоджувальні роботи.

Про припинення роботи АЕС ввечері понеділка, 9 листопада, повідомило міністерство енергетики Білорусі. Там заявили, що на підприємстві виявлено необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання. Причини поломки в міністерстві не назвали.

За повідомленням білоруських ЗМІ, турбіна першого енергоблоку станції була зупинена ще в неділю, 8 листопада, через вихід з ладу трансформаторів напруги на одному з агрегатів. Ця поломка безпечна, але вимагає часу для ремонту.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування БелАЕС в суботу 7 листопада заявив – після запуску атомної електростанції країна стане ядерною державою.