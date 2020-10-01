Период "нет коронавируса" сменил "хоть бы в легкой форме", или Носите маски!
200’000 заражений.
4000 смертей.
4000 выявлений в сутки.
2% летальность.
Это значит, что из 4000 тех. кто вчера заразился 80 может умереть.
Период.
- Это развод.
- За*бали своими масками.
- Идите нах*й с вашим коронавирусом.
- Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.
Сменился периодом.
- Ой, бля.
- Не Дай Бог!
- У меня вокруг уже куча людей заболели.
- Только бы в легкой форме - чтоб не госпитализация.
- А если вдруг я - койки в больницах хоть есть?!
В связи с этим.
Снова обращаюсь к дебилам, продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.
Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.
Так вышло.
Мы с вами, кретинами, сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.
Доказанный факт
Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и у разных людей протекает по разному.
Кто-то не замечает.
Кто-то умирает.
Умирать не хочется.
И на ИВЛ тоже не хочется.
В связи с этим нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.
Да.
Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной.
Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.
А за вами дураками ходим мы.
Поэтому.
Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.
Не хотите, чтобы у нас наступил п*здец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте бл*дь маску.
Надеюсь, я смог донести спокойно свою профессиональную и гражданскую позицию.
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