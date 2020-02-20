Перевозив контрабанду: на Закарпатській митниці затримали відомого дипломата

На закарпатській митниці за інформацією підрозділу БКОЗ СБУ затримали на контрабанді сигарет почесного консула Латвійської республіки в Ужгороді Юрія Ігнатко.

Про це повідомив блогер Павло Верещагін в блозі для OBOZREVATEL з посиланням на регіональний підрозділ Державної прикордонної служби України в Закарпатській області. Інцидент трапився 19 лютого на КПП "Тиса" Закарпатської митниці Держмитслужби.

Співробітники ДПСУ розповіли, що обласний підрозділ СБУ в Закарпатській області повідомив про можливе контрабандне вивезення через митний кордон України тютюнових виробів в автомобілі з дипломатичними номерами.

Надалі, дійсно на виїзд з України прибув громадянин України Ігнатко на позашляховику Toyota Landcruiser 200 з номерними знаками DP 345006.

Після пропозиції добровільно надати до огляду автомобіль, Ігнатко відмовився проходити огляд і надав посвідчення почесного консульства Латвійської республіки в Ужгороді, яке викликало у працівників поста підозри, що воно підроблене.

В ході перевірки дипломатичного паспорта встановлено, що документ був невстановленого зразка і не видавався департаментом державного протоколу МЗС України.

Співробітники ДПС із застосуванням фізичної сили провели огляд в авто і знайшли там 5 ящиків тютюнових виробів торгової марки NZ з акцизною маркою Республіки Білорусь. Їх перевозили в чотирьох дорожніх сумках. Всього Ігнатко перевозив 6550 пачок сигарет.

Відносно Ігнатка, складено адміністративний протокол, партія контрабандних сигарет конфісковано і підлягає знищенню

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські митники затримали партію підроблених светрів бренду Lacoste, які під виглядом оригінальних намагалися ввезти з Туреччини.

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