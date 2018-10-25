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Володимир Співаковський
Володимир Співаковський
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Перевод часов на зимнее время: нужно ли это делать в Украине

10.4тЧитати матеріал російською

На 80% я склоняюсь к тому, чтобы не переводить время. В 20% может, и есть какие-то положительные моменты, которые позволяют то ли экономить электричество, то ли считается, что это позитивно влияет на здоровье и состояние людей и на их биологические ритмы. Но я не думаю, что это так сильно и глубоко доказано. Мне кажется, что переводить часы на зимнее и летнее время необоснованно. Нужно сохранять один и тот же часовой пояс. Вот как мы сейчас отстаем на один час от Европы, так мы должны это и сохранить. Хотя там тоже в большинстве стран переводят часы.

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Сама практика перевода часов в Украине – это не совсем пережиток советских времен. Скорее это исследование некоторых ученых, которые написали и защитили диссертации, а потом став депутатами, начали внедрять свои исследования в действия. Думаю, что это произошло именно таким образом, а не связано с наследием советских времен.

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Говоря о том, как перевод времени влияет на состояние детей, то скажу, что у нас вообще катастрофическая проблема с тем, что дети при любом раскладе вообще не высыпаются. Тут вопрос даже не в часовых поясах. Это большая беда начинать занятия в 8-8.30. Дети катастрофически не высыпаются и никакие часовые пояса этого не поменяют. Нужна новая система образования, при которой занятия можно было бы начинать с 10-11 часов утра. Но это уже другая история.

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Автор
Володимир СпіваковськийВолодимир Співаковський
Місце
Україна
Об'єкт
діти
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Малахов Егор
Малахов Егор
Комментарии на сайте не модерированы ----- пиздеж.....удаляются аж бегом. Враньё и подлог поголовно в украине !
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
На вопрос в заголовке существует единственный ответ, - Не нужно! Более того ,вредно и глупо! Сталин (пусть перевернется!) правильно поступил ,введя "декретное" время. И все проблемы разрешились....если были?
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Начинать занятья в 10-11 это хорошо, но тогда во сколько заканчивать и как быть с ДЗ?
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