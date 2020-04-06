В Україні виготовили близько 20 тисяч ПЛР-тестів, яких вистачить, щоб провести два мільйони тестувань на наявність коронавірусу COVID-19.

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Всі ці тести поставлять вже на наступному тижні, повідомив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Всього вітчизняний виробник має намір випускати близько тисячі ПЛР-тестів за добу.

Коронавірус в Україні

Також він пояснив, що Україна поки що перебуває на ранньому етапі епідемії. Наша країна відстає від Європи на 15-20 днів, де вже вирує хвороба, тому проводиться так мало тестів..

"Ми аналізуємо ситуацію і повинні розуміти, що Європа вже на 15-20 днів попереду в розвитку епідемії. Тому ми сьогодні дивимося сценарії, які відбувалися в Італії, Іспанії, Франції. Якщо проаналізувати кількість тестувань, що проводяться в країнах Європи в той період розвитку епідемії, в якому знаходиться Україна, то в Україні не набагато менше проводять тестування, ніж здійснювалося в інших країнах", – пояснив Ляшко.

Він додав, що скоро в Україні запустять "гарячу лінію", де можна буде повідомити про випадки відмови в тестуванні установами охорони здоров'я.

"На сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним. Україна готова тестувати, і буде тестувати", – підкреслив головний санлікар України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс президента замовив 2 мільйони українських ПЛР-тестів для виявлення коронавируса, які почнуть поставляти вже з середини наступного тижня.

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