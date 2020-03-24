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24 березня • оновлено в 12:33
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Перевірка на коронавірус: українцям пояснили різницю між експрестестами й ПЛР-діагностикою

3.4т
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Тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін пояснив, у якому разі людям роблять експрестест на коронавірус, а в якому – ПЛР-діагностику.

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Детальне пояснення він озвучив під час брифінгу 24 березня, що транслювався на сторінці УНН у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

DW

"Швидкі тести показують ефективність з 8-10 дня від початку інфікування. ПЛР-тест ефективний, коли позитивні або сумнівні результати швидкого тесту, а також у разі безсимптомного носійства", – розповів Кузін.

Він додав, що 521 тест-система ПЛР вже доставлена в усі регіони України. Цього вистачить, щоб обстежити 16 тисяч пацієнтів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Livesey David
Livesey David
Разница в том, что в xаxляндии нет ни тех ни других.
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