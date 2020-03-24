Перевірка на коронавірус: українцям пояснили різницю між експрестестами й ПЛР-діагностикою

Тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін пояснив, у якому разі людям роблять експрестест на коронавірус, а в якому – ПЛР-діагностику.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Детальне пояснення він озвучив під час брифінгу 24 березня, що транслювався на сторінці УНН у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Тест на коронавірус
DW
"Швидкі тести показують ефективність з 8-10 дня від початку інфікування. ПЛР-тест ефективний, коли позитивні або сумнівні результати швидкого тесту, а також у разі безсимптомного носійства", – розповів Кузін.
Він додав, що 521 тест-система ПЛР вже доставлена в усі регіони України. Цього вистачить, щоб обстежити 16 тисяч пацієнтів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
521 ПЛР-система була доставлена в Україну з Китаю 23 березня. Вони будуть рівномірно розподілені між лабораторними центрами всіх регіонів країни.
Також в Україну привезли 25 тисяч експрестестів на виявлення коронавірусу замість анонсованих 10 мільйонів.
Нагадаємо, всі тести вночі 23 березня в Бориспіль доставив літак ЗСУ Іл-76 з китайського Гуанчжоу.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".