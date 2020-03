Перевернуті авто і бійки з поліцією: в Китаї сталися масові зіткнення через коронавірус

На мосту між двома китайськими провінціями Хубей і Цзянсу відбулися масові зіткнення між поліцією і громадянами, які хотіли залишити провінцію.

Відео зіткнень опублікував у своєму Twitter художник Бадюкао. За його словами, поліція Цзянсу заблокувала проїзд і прохід по мосту, незважаючи на те, що обмеження на пересування між провінціями офіційно зняли ще 25 березня.

Він повідомляє, що поліція Цзянсу не довіряє офіційній статистиці, так само як і тому, що в Хубей змогли зупинити поширення коронавірусу.

"Це переросло в безлад, який перекрив весь міст", - повідомляє Бадюкао.

