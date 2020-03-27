Перевернуті авто і бійки з поліцією: в Китаї сталися масові зіткнення через коронавірус

На мосту між двома китайськими провінціями Хубей і Цзянсу відбулися масові зіткнення між поліцією і громадянами, які хотіли залишити провінцію.

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Відео зіткнень опублікував у своєму Twitter художник Бадюкао. За його словами, поліція Цзянсу заблокувала проїзд і прохід по мосту, незважаючи на те, що обмеження на пересування між провінціями офіційно зняли ще 25 березня.

Він повідомляє, що поліція Цзянсу не довіряє офіційній статистиці, так само як і тому, що в Хубей змогли зупинити поширення коронавірусу.

"Це переросло в безлад, який перекрив весь міст", - повідомляє Бадюкао.

1 / Riot outbreaks on border bridge between Hubei and Jiangxi in China today.

the conflict starts due to police from different provinces fighting for jurisdiction on checking # COVID19

It escalates into mess riot which blocked whole bridge.

more vids coming pic.twitter.com/gjErDfgqVd -巴丢草Badiucao (@badiucao) March 27, 2020

У Китаї сталися масові зіткнення через коронавируса

Між поліцейськими і громадянами почалися сутички, останні кричали "Хубей, тримайся!", виривали у правоохоронців щити і перевертали їх машини.

Також незадоволені китайці прийшли до ділянки поліції в місті Цзюнцзян і зажадали вибачень від правоохоронців. До протестувальників приїхав секретар Комуністичної партії Китаю округу Хуанма (провінція Хубей) і закликав усіх відправитися додому - мовляв, чиновники прямо зараз працюють над вирішенням цього питання.

#China Hubei citizens used umbrellas to hit riot police and threw things at the police.



They were shouting: "Hubei, add oil! (= Keep fighting)" 6 / pic.twitter.com/lnS4FwQLay - WB Yeats (@ WBYeats1865) March 27, 2020

Як раніше писав OBOZREVATEL, українець, який вже два роки живе в Пекіні, розповів, як Китаю вдалося перемогти пандемію коронавірусу.

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