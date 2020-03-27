Перевернуті авто і бійки з поліцією: в Китаї сталися масові зіткнення через коронавірус

На мосту між двома китайськими провінціями Хубей і Цзянсу відбулися масові зіткнення між поліцією і громадянами, які хотіли залишити провінцію.
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Відео зіткнень опублікував у своєму Twitter художник Бадюкао. За його словами, поліція Цзянсу заблокувала проїзд і прохід по мосту, незважаючи на те, що обмеження на пересування між провінціями офіційно зняли ще 25 березня.
Він повідомляє, що поліція Цзянсу не довіряє офіційній статистиці, так само як і тому, що в Хубей змогли зупинити поширення коронавірусу.
"Це переросло в безлад, який перекрив весь міст", - повідомляє Бадюкао.
1 / Riot outbreaks on border bridge between Hubei and Jiangxi in China today.-巴丢草Badiucao (@badiucao) March 27, 2020
the conflict starts due to police from different provinces fighting for jurisdiction on checking # COVID19
It escalates into mess riot which blocked whole bridge.
more vids coming pic.twitter.com/gjErDfgqVd
У Китаї сталися масові зіткнення через коронавируса
Між поліцейськими і громадянами почалися сутички, останні кричали "Хубей, тримайся!", виривали у правоохоронців щити і перевертали їх машини.
Також незадоволені китайці прийшли до ділянки поліції в місті Цзюнцзян і зажадали вибачень від правоохоронців. До протестувальників приїхав секретар Комуністичної партії Китаю округу Хуанма (провінція Хубей) і закликав усіх відправитися додому - мовляв, чиновники прямо зараз працюють над вирішенням цього питання.
#China Hubei citizens used umbrellas to hit riot police and threw things at the police.- WB Yeats (@ WBYeats1865) March 27, 2020
They were shouting: "Hubei, add oil! (= Keep fighting)" 6 / pic.twitter.com/lnS4FwQLay
Enough is enough. People of #Hubei fight back against the #CCP police.- Jennifer Zeng曾錚(@jenniferatntd) March 27, 2020
受 够 了! 湖北 人 反击
For more更多视频: https://t.co/fSwmxEsPYp #CCPVirus # COVID2019 #Coronavirus #DownWithTheCCP #CoronavirusOutbreak #CoronavirusPandemic #中共病毒 #打倒共产党 #新冠肺炎 pic.twitter.com/33Dre4qLFi
⚠️⚠️,湖北黄梅和江西九江开战了人数很多,市委书记已出面先上大量视频集! Pic.twitter.com/u9ToO1abob- Ray Lau (@fiteray) March 27, 2020
Як раніше писав OBOZREVATEL, українець, який вже два роки живе в Пекіні, розповів, як Китаю вдалося перемогти пандемію коронавірусу.
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