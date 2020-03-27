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27 березня • оновлено в 19:59
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Перевернуті авто і бійки з поліцією: в Китаї сталися масові зіткнення через коронавірус

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На мосту між двома китайськими провінціями Хубей і Цзянсу відбулися масові зіткнення між поліцією і громадянами, які хотіли залишити провінцію.

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Відео зіткнень опублікував у своєму Twitter художник Бадюкао. За його словами, поліція Цзянсу заблокувала проїзд і прохід по мосту, незважаючи на те, що обмеження на пересування між провінціями офіційно зняли ще 25 березня.

Він повідомляє, що поліція Цзянсу не довіряє офіційній статистиці, так само як і тому, що в Хубей змогли зупинити поширення коронавірусу.

"Це переросло в безлад, який перекрив весь міст", - повідомляє Бадюкао.

У Китаї сталися масові зіткнення через коронавируса

У Китаї сталися масові зіткнення через коронавируса

Перевернуті авто і бійки з поліцією: в Китаї сталися масові зіткнення через коронавірус

Між поліцейськими і громадянами почалися сутички, останні кричали "Хубей, тримайся!", виривали у правоохоронців щити і перевертали їх машини.

Також незадоволені китайці прийшли до ділянки поліції в місті Цзюнцзян і зажадали вибачень від правоохоронців. До протестувальників приїхав секретар Комуністичної партії Китаю округу Хуанма (провінція Хубей) і закликав усіх відправитися додому - мовляв, чиновники прямо зараз працюють над вирішенням цього питання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українець, який вже два роки живе в Пекіні, розповів, як Китаю вдалося перемогти пандемію коронавірусу.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
вірус протест
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