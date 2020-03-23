Переведення годинників на літній час: лікарі порадили, як підготуватися

Лікарі дали кілька порад, як підготуватися до переходу на літній час, щоб це відбувалося без шкоди для здоров'я.

Годинники переведуть на годину вперед в ніч з 29 на 30 березня. Медики відзначають, що під час переходу на літній час через втрату години сну деякі люди відчувають слабкість.

Рixabay

Щоб переведення часу легше переносилося, до нього варто підготуватися.

Щовечора лягати спати на 15-20 хвилин раніше.

Орієнтуватися тільки на годинник, а не на сонячне світло. Увечері буде темніти на годину пізніше, тому може виникати бажання лягти спати пізніше.

У чутливих до порушення сну людей можуть з'явиться труднощі з тим, щоб заснути ввечері і прокинутися вранці. Тому слід менше спати на вихідних, а також не нервувати, щоб не викликати ще більшого порушення сну.

У неділю вранці рекомендується впустити світло в кімнату і бути активним протягом дня. Також варто відмовитися від кави протягом усього дня.

Два-три дні прокидатися варто на 5-10 хвилин раніше, робити гімнастику.

Відмовитися від великої кількості алкоголю, вечеряти за 3-5 годин до сну та їсти їжу, яка легко перетравлюється.

За годину до сну виключити роботу за комп'ютером і не користуватися смартфоном перед самим сном.

Допоможе підтримка у спальні прохолодної температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні годинники переведуть на літній час в ніч з 28 на 29 березня 2020 року рівно о 3:00.

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