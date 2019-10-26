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27 жовтня • оновлено в 02:21
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Переведення годинника в Україні: як дізнатися, чи перейшли ви на зимовий час

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У неділю, 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час - в 4 ранку стрілки перевели на годину назад – на 3:00.

Так, українці в неділю спали на годину довше. Комп'ютери, смартфони і смарт-годинник автоматично внесли зміни. Настінні та наручні стрілочні годинники треба перевести вручну.

Перевірити, чи дійсно ви живете за актуальним зимовим часом, можна в інтернеті, задавши в пошуковій системі запит "точний час".

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Також є безкоштовна послуга у мобільних операторів, які нададуть точну інформацію про час в голосовому чи текстовому повідомленні.

Лайф: *160#

Київстар: *160#

Водафон: *160#

Ілюстрація

Ілюстрація

Фото з відкритих джерел

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як адаптуватися до переходу на зимовий час без шкоди для здоров'я. Також було розвінчано основні міфи про переведення годинника.

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Місце
Україна
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Такая чушь! Когда летали через океан на работу, и десинхронос составлял часов 8-9, ничего страшного не происходило. И то же самое обратно. А тут из-за ср@ного часа панику подняли. Не ссыте! Всё будет ОК?
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Перов Василий
Перов Василий
Прийти раньше на час на работу - и узнать.. А блин забыл... В рогули мало кто работает... Тогда узнавать только от Обосса можно)))
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