Переведення годинника в Україні: як дізнатися, чи перейшли ви на зимовий час

У неділю, 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час - в 4 ранку стрілки перевели на годину назад – на 3:00.

Так, українці в неділю спали на годину довше. Комп'ютери, смартфони і смарт-годинник автоматично внесли зміни. Настінні та наручні стрілочні годинники треба перевести вручну.

Перевірити, чи дійсно ви живете за актуальним зимовим часом, можна в інтернеті, задавши в пошуковій системі запит "точний час".

Також є безкоштовна послуга у мобільних операторів, які нададуть точну інформацію про час в голосовому чи текстовому повідомленні.

Лайф: *160#

Київстар: *160#

Водафон: *160#

Ілюстрація Фото з відкритих джерел

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як адаптуватися до переходу на зимовий час без шкоди для здоров'я. Також було розвінчано основні міфи про переведення годинника.

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