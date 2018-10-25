Перехід на зимовий час: лікар розповів, як знизити шкоду для здоров'я

Переведення годинників на зимовий час, заплановане в ніч на 28 жовтня, може негативно позначитися на людях із хронічними захворюваннями.

Як уберегти здоров'я при переході на зимовий час, розповів у ефірі ObozTV головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

"Вплив є. Не можна сказати, що він дуже великий, але для людей, які мають хронічні захворювання, особливо серцево-судинні і діабет, які важко змінюють свій режим дня і залежать від біоритмів — для них у перші дні буде стресова ситуація і можливе погіршення здоров'я", — попередив лікар.

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За його словами, оскільки на годину раніше світатиме і темнітиме, "совам" буде важче адаптуватися.

"Людям, котрі звикли раніше вставати, легше адаптуватися. Тому треба звернути увагу на те, що важливо висипатися", — зазначив Стойка.

Лікар також порадив наприкінці тижня "вже подумки переводити годинник".

"Якщо людина не прив'язана до певного розпорядку дня, можна вже у суботу переводити годинник, щоб було легше за вихідні адаптуватися. Безумовно, треба висипатися, раніше лягати, щоб міцнішою була нервова система. І ввечері робити, щоб був хороший сон, невелику прогулянку, не пити міцний чай і каву", — розповів Стойка.

"Треба в цей час більше звертати увагу на поради щодо здорового способу життя. Використовувати це як привід для того, щоб адаптуватися", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар дав поради українцям, як зустріти осінь і зиму здоровими.