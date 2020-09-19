Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

Переведення годинника на зимовий час в 2020 році в Україні відбудеться о 04:00 в останню неділю жовтня – в ніч з 24 на 25 жовтня.

Так, стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад. В Україні перехід на зимовий час здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 oт 13.05.1996 "Про порядок обчислення часу на території України".

У вересні 2011 року постановою Верховної Ради переведення годинників на зимовий час було скасовано, однак 18 жовтня, після критичних виступів частини громадськості, парламент визнав вищезгаданий документ таким, що втратив силу.

Як відомо, автором ідеї переходу з літнього на зимовий час був вчений, політик, дипломат, винахідник зі США Бенджамін Франклін. У 1784 році він запропонував збільшити світловий день з метою скорочення витрат на електроенергію.

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