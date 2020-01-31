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31 січня • оновлено в 13:38
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"Перетворює ворога на молекули": ЗСУ похизувалися потужною роботою артилерії. Яскраве відео

2.7т
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У мережі з'явилися видовищні відео з роботою української артилерії. На кадрах зафільмовані складні маневри танка, а також ведення вогню з артилерійської установки.

Роликами поділилася на своїй сторінці у Facebook 36-а окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Танк ЗСУ

Танк ЗСУ

Скріншот відео

Танк ЗСУ

Танк ЗСУ

Скріншот відео

Робота артилерії

Робота артилерії

Скріншот відео

"Танк – страшна сила! І тільки людина дарує "залізу" душу! Танк піднімає настрій своїм і перетворює ворога на молекули! Танк змушує зупинитися і скинути руку у привітанні: "Давайте, пацани!". Танкісти давно стали кастою, а не мазутом, бо створили нові легенди козацького духу! А ви вже бачили танок "броньованої кінноти"? Робота має приносити задоволення і атата ворогам!" – написали захисники України під видовищними роликами.

Танки ЗСУ

Танки ЗСУ

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні ООС на Луганщині 46-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ провела масштабні навчання для відточування бойової майстерності захисників і показала видовищні фото підготовки.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тег
Збройні сили України
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Масштабные учения. Почти танковый взвод. Кстати, какими победами, как вариант поражениями, знаменит сей украинский флотоводец, что его именем названа бригада?
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Lipeckiy Dmitry
Lipeckiy Dmitry
Совковое старье под сомнительно свежей краской и громкими лозунгами.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Все вооружение середины прошлого века, а почему не хвастаетесь мощщными выстрелами боевых катапульт, кои мечут пудовые камни на 1000 локтей.
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