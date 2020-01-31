"Перетворює ворога на молекули": ЗСУ похизувалися потужною роботою артилерії. Яскраве відео

У мережі з'явилися видовищні відео з роботою української артилерії. На кадрах зафільмовані складні маневри танка, а також ведення вогню з артилерійської установки.

Роликами поділилася на своїй сторінці у Facebook 36-а окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Танк ЗСУ Скріншот відео

Танк ЗСУ Скріншот відео

Робота артилерії Скріншот відео

"Танк – страшна сила! І тільки людина дарує "залізу" душу! Танк піднімає настрій своїм і перетворює ворога на молекули! Танк змушує зупинитися і скинути руку у привітанні: "Давайте, пацани!". Танкісти давно стали кастою, а не мазутом, бо створили нові легенди козацького духу! А ви вже бачили танок "броньованої кінноти"? Робота має приносити задоволення і атата ворогам!" – написали захисники України під видовищними роликами.

Танки ЗСУ Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні ООС на Луганщині 46-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ провела масштабні навчання для відточування бойової майстерності захисників і показала видовищні фото підготовки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!