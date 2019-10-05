Перетворилося на Венецію! Українське місто накрив погодний апокаліпсис. Фото і відео

Всю суботу, 5 жовтня, в Херсоні йде дощ. Вулиці повністю затоплені водою.

Як повідомляє "Типовий Херсон", потоп просто всюди. Місто сміливо можна порівняти з італійською Венецією.

"На Кулика величезна пробка, вода вище рівня коліс, машини плавають. Повний аврал і хаос. Від дощу до дощу. Нічого не змінюється, влада не робить ніяких висновків", - пише в соцмережі Світлана Аксьонова.

А за словами Катерини Смикало, на вул. Перекопській застрягли кілька тролейбусів:

"Чари нашого міста. В дощ нікуди не виїдеш. Варто колона тролейбусів по Перекопської, тому як вода і ніхто нікуди не їде. Всі чекають, поки зійде вода. Так що, хто там що повинен був зробити з міської організації і не зробив, нехай це скоріше відгукнеться".

Як повідомляв OBOZREVATEL, через сильні дощі страждає і Дніпро. Місто йде під воду.

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