"Перетворити воїнів на полонених": Порошенко попередив про удар у спину ЗСУ

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність", у складі якої професійні військові, добровольці і волонтери, в новому парламенті буде захищати українську армію і точно не дозволить прокремлівської п'яту колону нанести удар у спину нашим військовим.

Про це п'ятий президент України, лідер партії заявив під час зустрічі з ветеранами АТО в Мукачево, повідомляє офіційний сайт політсили.

"Є речі, які мені зараз не подобаються. Скасували парад. Кому він заважав? Хочуть на сто тисяч скоротити армію – хіба ми дозволимо їм це зробити під час війни? Хочуть заборонити армії стріляти у відповідь – це означає перетворити наших воїнів на полонених, які будуть на лінії фронту. Це називається реванш", – наголосив Порошенко.

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Зустріч Порошенка з ветеранами АТО в Мукачево https://eurosolidarity.org

За його словами, єдиний вихід у ситуації, що склалася, проголосувати на позачергових парламентських виборах 21 липня за "ЄС", оскільки активісти, волонтери та ветерани в її складі будуть "горою стояти" за українську армію.

"І коли в парламенті будуть Михайло Забродський, Олексій Петров, Андрій Карпов "Полтава", Яна Зінкевич, яка заснувала "Госпітальєри" та інші добровольці, ветерани та волонтери – я впевнений, що ми нікому не дозволимо нанести армії удар у спину", – зазначив Порошенко.

Зустріч Порошенка з ветеранами АТО в Мукачево https://eurosolidarity.org

Він подякував бійцям за мужність і справжній патріотизм. "Ми повинні реформувати Україну, захистити її, зберегти державу. Зберегти армію, тому що армія зараз перебуває під величезним тиском. У 2014 році хлопці, які були мобілізовані на фронті отримували 600 гривень – це було неправильно. Ми зробили все від нас залежне, і тепер вони отримують 29 000 гривень на лінії фронту – і це правильний вибір держави", – наголосив лідер "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко розповів про причини ненависті Росії до України. За його словами, наша країна ніколи не дозволить безкарно реалізовувати на своїх територіях імперські сценарії Кремля.

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