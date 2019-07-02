"Перетворимося на х*хлів": Портников пояснив війну Путіна з українською мовою

Президент Росії Володимир Путін прагне змусити Україну забути про українську мову. Лише у такому разі він зможе зберегти сучасну Російську імперію і підпорядкувати нашу країну собі.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Еспресо", наголосивши, що саме українська мова, а не її носії, є головним каменем спотикання для країни-агресора.

"Головним ворогом Путіна, як і будь-якого російського шовініста, залишається навіть не український народ, а українська мова. Без мови український народ перетворюється на фольклорне непорозуміння, "хохлів", які годяться лише для того, щоб танцювати гопак перед "старшим братом" і ліпити для нього вареники з вишнями. Не випадково у Російській імперії не існувало не тільки самих українців, а й перш за все їхньої мови, яку вважалася смішним діалектом "справжньої", великоросійської", — пише він.

Портников нагадав, що відомий російський літературний критик Віссаріон Бєлінський, який був знавцем творчості Олександра Пушкіна, дорікав Тарасу Шевченку тим, що той написав свій "Кобзар" "діалектом". В його уяві мужиків не можна було збивати з пантелику, адже вони зобов'язані читати Пушкіна "правильною" мовою.

"Для сучасних росіян їхнє все — не Пушкін, а Путін. І відступати у боротьбі проти української мови і культури російський президент не має наміру. Саме тому Росія вже вдруге вимагає розглянути в Раді Безпеки ООН питання щодо закону про українську мову — мотивуючи це тим, що закон 16 липня набуває чинності. Здавалося б, яке значення має питання функціонування української мови для міжнародної спільноти? Але для Кремля — визначальне. Це закон, який ставить під сумнів саме майбутнє імперії Путіна", — пояснив журналіст.

Володимир Путін

"Не будуть українці говорити своєю мовою — буде Російська імперія. Повернуться вони до рідної мови — і вона зникне, не зможе диктувати великим регіонам України свої правила виживання і конфронтації із цивілізованим світом. Ось чому для Кремля так важливо, щоб українці залишалися русифікованими, щоб в Україні була денаціоналізована влада, яка не зможе захистити інтереси українського народу і його мови, щоб будь-яка можливість повернути українцям їхню власну цивілізацію підмінялася сурогатами", — додав Портников.

І в цьому своєму прагненні зупинити розвиток України, наголошує він, Москва готова звернутися навіть до допомоги Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що Україна сформувалася "на краю Російської імперії". При цьому російський лідер зазначив, що українці, росіяни і білоруси нібито є одним народом і наголосив, що свого часу не було ніякої України.

Журналіст Роман Цимбалюк яскраво пройшовся по імперській промові Путіна. Українець навів йому беззаперечні факти, які доводять, що у певні періоди Росія взагалі не була присутня як держава на політичній карті світу.

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