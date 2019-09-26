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27 вересня • оновлено в 19:08
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Перестрибнув 10 посад: спливли скандальні факти про призначення чоловіка бухгалтера "Кварталу" в ГУР

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Щоб зайняти крісло директора Департаменту стратегічної розвідки ГУР, чоловік головного бухгатера студії "Квартал 95" Олексій Пашков перестрибнув 10 посад за два місяці.

Про це в своєму блозі для Цензор.НЕТ написав головний редактор видання Юрій Бутусов.

Журналіст поділився подробицями про кар'єру Пашкова.

Він – кадровий військовий розвідник, 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони (департамент стратегічної розвідки). Незважаючи на вислугу і сумлінну службу, займав одну з низових посад у ГУР Міноборони.

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"Такі структури як 3-й департамент спокійніша і стабільніша робота, ніж оперативна розвідка і диверсії. Незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла вгору. Наразі Олексій Пашков займає штатну посаду начальника аналітичного управління – тимчасово виконуючого обов'язки начальника Департаменту стратегічної розвідки ГУР МО", – уточнив він.

За даними Бутусова, з липня 2019-го Пашков перестрибнув одразу 10 службових посад, щоб зайняти крісло в.о. начальника департаменту.

"Це було б логічно, якби Олексій Пашков проводив небезпечні операції в тилу ворога, і в нагороду за бойові заслуги отримав кар'єрний зліт. Немає проблем, є фронт, є завдання по лінії фронту, можливостей відзначитися для ініціативного і досвідченого офіцера під час війни більше ніж достатньо. Але посада Пашкова далека від ведення бойових дій, диверсій і розвідки секретів Кремля. Нічого видатного порівняно з колегами цей офіцер не зробив. Зрозуміло, 300 інших офіцерів стратегічної розвідки поставилися до такого стрибка негативно", – поділився він.

Журналіст звернув увагу, що для призначення Пашкова на високу посаду необхідний підпис Зеленського.

"Не можна дискредитувати військове звання і проходження кар'єри. Стрибки в кар'єрі повинні бути мотивовані винятковими й очевидними заслугами в колективі, а не особистими знайомствами. Якщо Пашков збереже свою посаду, всі його керівники кинуть тінь на військову розвідку і військову службу. Затверджувати Пашкова на посаді директора департаменту в таких умовах неприпустимо", – наголосив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який працював за часів президентства Віктора Януковича.

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Особи
Юрій Бутусов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Головне управління розвідки 95 Квартал
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Чан Джеки
Чан Джеки
ето корупция зе. ты понял.вот и твоя борьба с корупцией которую ты начинаеш возглавлять.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Розумним людям очевидно - демагоги поводитимуть себе у рази гірше ніж ті, кого вони звинувачували. Але ж мова про розумних, а не 73% зедебілів.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А високі офіцери загрузли по самі вуха взятками
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