"Перестанете існувати!" Жириновський пригрозив Україні через Кримський міст

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський відреагував на попередження екс-секретаря РНБО України Олександра Турчинова про ракети "Нептун", здатні знести незаконно побудований Кримський міст.

Скандальний російський політик вибухнув у відповідь погрозами в Twitter.

"Турчинов заявив, що треба підірвати Кримський міст. Можливо, знайдуться божевільні, які спробують це зробити. У такому випадку Україна припинить існування як територія, яка вважає себе державою", – написав Жириновський.

Володимир Жириновський і Кримський міст

Турчинов заявив, що треба підірвати Кримський міст. Можливо знайдуться божевільні, які спробують це зробити. В такому випадку Україна припинить існування як територія, яка вважає себе державою. - Володимир Жириновський (@Zhirinovskiy) 16 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов заявив, що українські крилаті ракети "Нептун" здатні за лічені хвилини знищити Кримський міст. У Держдумі огризнулися, відповівши, що Кремль "не спостерігатиме з відкритим ротом".

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