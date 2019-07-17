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"Перестанете існувати!" Жириновський пригрозив Україні через Кримський міст

5.5т Читати матеріал російською

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський відреагував на попередження екс-секретаря РНБО України Олександра Турчинова про ракети "Нептун", здатні знести незаконно побудований Кримський міст.

Скандальний російський політик вибухнув у відповідь погрозами в Twitter.

"Турчинов заявив, що треба підірвати Кримський міст. Можливо, знайдуться божевільні, які спробують це зробити. У такому випадку Україна припинить існування як територія, яка вважає себе державою", – написав Жириновський.

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Володимир Жириновський і Кримський міст

Володимир Жириновський і Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов заявив, що українські крилаті ракети "Нептун" здатні за лічені хвилини знищити Кримський міст. У Держдумі огризнулися, відповівши, що Кремль "не спостерігатиме з відкритим ротом".

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Україна
Теги
Крим Кримський міст
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Говорят, что Турчин-поганин, во время своей речи, дристал прямо в шаровры
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Мир Миру
Мир Миру
І знаєте що, господін Жиріновський, - пану Турчинову нічого не буде за те, що так сказав.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Все правильно сказал Жирик! Любая попытка со стороны украины совершить пуск ракеты по Крымскому мосту (а значит по России) закончится прекращением столь не долгой истории щеневмерлой
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