Переселенці з Донецька, ветерани АТО та інші небайдужі українці привезли смаколики для евакуйованих з Уханя співвітчизників, яких помістили на карантин у Нових Санжарах.

Відповідне фото опублікував у Facebook журналіст Володимир Рунець (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що змогли. "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них". Від інтерв'ю відмовилися, розвантажили машину й поїхали", – поділився він зворушливою історією з місця подій.

Переселенці привезли їжу для українців з Уханя в Нових Санжарах Facebook Володимира Рунця

Про це також написала журналістка Тетяна Доцяк, яка разом із колегами привезла в Нові Санжари їжу для українців із Китаю й побачила там багато однодумців.

"При нас переселенці розвантажили мікроавтобус з напоями та солодощами. Ветерани АТО обіцяють привезти піцу. А завтра з Харкова їде Автомайдан з підтримкою моральною та гуманітарною. Люблю", – написала вона на особистій сторінці у Facebook.

Гостинці для українців на карантині у Нових Санжарах Facebook Тетяни Доцяк

Зі свого боку Олександр Блінов – начальник медцентру "Білі Санжари", де зараз перебувають евакуйовані – пообіцяв, що всі гостинці будуть передані їм після перевірки.

"Я на дурного не схожий, щоб не забрати ці продукти. Чому я повинен людей обділяти? У мене є мій представник із тилу, який подивиться це все. Мінімальна перевірка буде, зрозумійте правильно, тому що обережність", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого українці почали залишати слова підтримки під постом Ірини Чуйко, евакуйованої з Китаю. Також люди просили вибачення за своїх співвітчизників із Нових Санжар Полтавської області, які збунтувалися проти того, щоб громадян України поселили в санаторії їхнього міста.

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