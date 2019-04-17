Переселенці почали повертатися на Донбас: юрист назвав дві причини

Внутрішньо переміщені особи почали повертатися на Донбас через те, що не можуть влаштуватися на нових місцях проживання на підконтрольній Україні території. Також переселенцям важко відстояти своє право на пенсію та інші виплати.

Про це в ефірі ObozTV сказав Артем Фоменко, юрист ГО "Донбас SOS". За його словами, 65% серед тих, хто повертається – пенсіонери.

"У неформальних розмовах ці люди пояснюють, що проблема з житлом – найбільш поширена, бо коли українці вимушено покидають місце свого проживання, то не завжди мають близьких і друзів, які готові прихистити їх. Є ще одна причина. Із 2018 року було масове припинення виплати пенсій громадянам, які взагалі не виїжджали на окуповані території. Зараз, відстоявши і поновивши своє право на отримання пенсій у судовому порядку, маємо справу з тим, що рішення суду не виконуються, а у переселенців опускаються руки", – розповів юрист.

Аби громадянам із тимчасово окупованих територій "влитися" у місцеві громади, куди вони переїхали, потрібні законодавчі зміни в країні, пояснив Фоменко. Наприклад, треба врегулювати питання, щоб внутрішньо переміщені громадяни мали право голосу на місцевих виборах, додав він.

"Це б суттєво впливало на місцевих депутатів, деякі з яких відверто кажуть, що "ці люди – не їхній електорат" і не хочуть їм допомагати", – сказав юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованих районах Донбасу до 80% мирного населення мріє про повернення в Україну. За словами заступника міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки, він немає морального права дорікати цим людям у співпраці з терористами "Л/ДНР".

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