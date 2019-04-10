Переселенці почали повертатися на Донбас: у чому причина

Внутрішньо переміщені особи почали повертатися на непідконтрольні території Донбасу через брак грошей і проблеми з житлом.

Про це йдеться у звіті Національної моніторингової системи соціально-економічних характеристик внутрішньо переміщених осіб, передає "Інтерфакс-Україна". Моніторинг проводила Міжнародна організація міграції (МОМ) у співпраці з центром "Соціальні індикатори" у жовтні-грудні 2018 року в усіх областях України.

Так, згідно з поданими даними, на тимчасово окуповані території повернулося 19% внутрішньо переміщених осіб. У більшості випадків поверталися переселенці у складі однієї або двох осіб у віці 31-60 років, без дітей і осіб з інвалідністю.

Найпопулярніші причини повернення на непідконтрольну територію – приватна власність, завдяки якій можна не платити за оренду житла (85%) і сімейні обставини (26%).

При цьому повертаються, в основному, пенсіонери (65%). В "Л/ДНР" вони відразу ж стикаються з новими труднощами. Наприклад, з нестачею коштів.

80% переселенців, які повернулися на непідконтрольну територію, заявили, що найближчим часом планують залишатися там і далі, і тільки 6% планують повернутися на контрольовану територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії сім'я переселенців з Доньасу виявилася обдуреною і без обіцяної допомоги.

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