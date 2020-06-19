Переселенка з Донбасу розчулила мережу спогадом про втрачений дім

У мережі набула розголосу історія анонімної переселенки з Донбасу, у якій вона поділилась переживаннями через втрату рідного дому.

Допис дівчини опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, наголосивши, що не можуть розкрити ім'я авторки з міркувань безпеки.

"Сьомий рік триває війна в Україні. Сьомий рік російські загарбники забирають життя, ламають долі, знищують будинки. Є рани, які не загоїть час. Це – розповідь людини, яка шість років тому виїхала з рідної Луганщини. Ми можемо тільки уявити, як це – коли у тебе відбирають усе", – зазначили волонтери.

Нижче наводимо повний текст авторки без змін.

Іноді я відкриваю google-карту не для того, щоб знайти дорогу чи зорієнтуватись у незнайомому місті, а просто, щоб побачити свій будинок. Точку на карті. Відмітку, яка байдужа мільярдам людей у цьому світі. Побачити дім, який Росія відібрала у мене. Відчути на відстані частину самої себе, яку вирвали шість років тому.

Я не пам’ятаю колір стін у своїй кімнаті. Я забула кількість кроків від дому до річки, де пройшло все дитинство. Я вже не знаю, як звучить Донбас у передранішній тиші. Я не бачу, як дозрівають вишні на дереві, яке я колись саджала. Я залишилась без частини минулого.

Подумки я повертаюсь туди, де зараз висять російські прапори, де на місцях твого щастя збудували "республіку зла".

У мене є тільки спогади про дім. Але з часом вони тьмяніють, перетворюються на фільм, фінал якого писала не я.

Доволі складно описати це страшне відчуття, коли частину тебе випалили, а сліди від втрат спробували приховати триколорами. Це відчуття не визначається ані часом, ані відстанню, ані навіть покаранням винних. Воно зникне тільки тієї миті, коли я почую: "Ми перемогли. Бери українські прапори, ти повертаєшся додому!".

Історія патріотки з Донбасу вразила багатьох українців, і вони відреагували на неї 2 400 вподобаннями, більш ніж 260 репостами та понад сотнею коментарів.

"Це про мене. Як я скучила за містом мого дитинства", "Цю сповідь жінки треба перекласти англійською і додати до матеріалів в Гаазі, запитати на тристоронній зустрічі в Мінську", "За наших захисників, за наших коханих чоловіків, а також за синів. Хай Бог їх оберігає, Героїв України", "Все буде добре. Україна переможе. Ваші діти будуть вдома", "Ось з такими мешканцями Донбасу потрібно Офісу президента узгоджувати дії щодо його повернення, а не із сивохами", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтерка із прифронтової Авдіївки Аліна Косовська зворушила інтернеткористувачів сильною промовою про Донбас. На честь свого 21-го дня народження вона написала пост, в якому заявила, що не віддасть ні сантиметра рідної землі ворогам.