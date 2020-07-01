Переселенець з Луганська влаштував суперечку з фанатом "георгіївської" стрічки в Харкові. Відео

У мережі з'явилося відео сварки патріота-переселенця з Луганська з водієм, який має проросійські погляди, в Харкові. Причиною конфлікту стала заборонена в Україні "георгіївська" стрічка на лобовому склі автомобіля.

Ролик опублікували на Telegram-каналі "Український діалог", однак не уточнили, коли саме він був знятий. На ньому переселенець попросив фаната "русского міра" зняти пропагандистський символ, який носять терористи, котрі вбивають українців на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я зі сходу приїхав, де виродки носять цю стрічку і вбивають нас! Прибери її! Це символ сепаратизму на сході України!" – обурився луганчанин.

Однак водій легкового авто стояв на своєму і відмовився виконувати прохання. Крім того, він перейшов на образи на адресу опонента.

Водій машини з "георгіївською" стрічкою Скріншот відео

"Я стосунку до виродків не маю. Який сепаратизм? Ти що, баран? Читай історію, шановний! Я медаль з Афгану привіз з цією стрічкою!" – огризнувся чоловік.

Переселенець, зі свого боку, назвав його прихильником "русского міра" і попередив, що якщо окупанти прийдуть в його будинок, то не спитають, де той воював.

"Що ти робиш? Ти не розумієш, що нас вбивають з цими стрічками?!" – поділився криком душі патріот з Донбасу і все-таки зірвав символ російських бойовиків зі скла.

Але власник машини продовжив відстоювати свої проросійські погляди, заявивши, що з цими стрічками нібито нікого не вбивають, адже це – стрічка переможця. Крім того, він сказав, що не хоче стригти всіх під одну гребінку.

Після цього луганчанин поставив опоненту питання, чий Крим, і отримав на нього вельми ухильну відповідь з пропагандистськими кліше.

"Крим – кримчан. Якщо Крим – Україна, чому мене туди з українським паспортом не пускають? Мене не росіяни, а українські прикордонники не пускають! Кримські татари ніколи кримчанами були. Війна йде тому, що на тобі, на мені, на нас заробляють", – висловився водій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області невідомі намалювали графіті із забороненою в Україні "георгіївською" стрічкою до Дня Перемоги 9 травня. Зображення з'явилося на трубопроводі між селами Шевченкове і Пациків.