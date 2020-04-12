Переплутали: у Шмигаля оскандалились з пасхальним привітанням

На офіційних сторінках прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в привітанні християн західного обряду переплутали Великдень з Різдвом Христовим.

Привітання з'явилося на сторінці посадовця у Facebook, однак незабаром пост відредагували. Спочатку у повідомленні було зазначено, що цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та "йдуть до церкви, щоби привітати народження Христа ".

Пізніше прес-служба глави уряду виправила повідомлення на"..привітати воскресіння Христа".

Офіційна сторінка прем'єра Скріншот

Редаговане повідомлення також з'явилося і у Telegram прем'єр-міністра з позначкою "редаговано".

Зазначимо, свято Різдва, яке знаменує народження Ісуса Христа, католики відзначають 25 грудня, а через два тижні після цього – і християни східного обряду. У той же час, Великдень встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. Католицька церква відзначає Великдень у 2020 році в неділю, 12 квітня. Східні християни – через тиждень, 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному і Полтаві священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння і освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу COVID-19.