Перепис жителів Криму і Донбасу: соціолог розкрив подробиці

Підрахунок жителів окупованого Криму і Донбасу, який анонсував Кабінет міністрів України, не є класичною переписом населення і не дасть точних цифр.

Про це розповів в ефірі ObozTV генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. За його словами, йдеться не про перепис, а лише про оцінку чисельності.

Паніотто пояснив, як можна оцінити кількість жителів окупованих територій за допомогою супутникових фото.

"Наприклад, фахівці Київської школи економіки нещодавно надрукували роботу, де знімали Київ, Донецьк і Луганськ вночі. Фото в 2015 і 2016 році показали, що освітлення вночі в Києві таке саме, як і було, а в Донецьку та Луганську зменшилося, причому в Луганську продовжує зменшуватися, а в Донецьку стабілізувалося. Інші дослідження показали, що економічна діяльність та її ефективність пов'язані з освітленням уночі. Тому є якісь фактори, які можна досліджувати, хоча точність таких досліджень невідома", – розповів соціолог.

"Я так розумію, що на цих фото буде зроблено певну кількість точок, на яких буде підраховано кількість. Буде вирахуваний коефіцієнт, який буде порівнюватися з такою ж оцінкою місць, по яких є чисельність, наприклад Київ чи Харків", – додав він.

На думку експерта, такий метод можна співставити з іншими, наприклад, оцінюючи чисельність на Донбасі за допомогою соціальних мереж.

На запитання, яка може бути статистична похибка такого дослідження, Паніотто відповів: "Складно сказати, оскільки методологію не оприлюднено... Звичайно, всі ці коефіцієнти і сама вибірка цих точок будуть зроблені з похибкою мінімум 4-5%. А вони накладаються, тому мені здається, що похибка може бути відсотків 10".

pp.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів про останній перепис наявного населення України, який показав, що в країні живе 37 млн 289 тис. осіб.

Також Дубілет анонсував перепис населення Донбасу і анексованого Криму за допомогою супутника.

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