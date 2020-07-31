Перепис населення в Україні проведуть не раніше ніж 2022 року: що заважає

В Україні класичний перепис населення зможуть провести не раніше від початку 2022 року, якщо фахівці почнуть процес підготовки до цього вже зараз.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дім" висловив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Щоб запустити правильний процес перепису населення, потрібно щонайменше за півтора року, за методикою ООН, зробити декілька правильних рішень. Якщо почати процес в липні-серпні 2020-го, то можна говорити про перепис населення на початку 2022 року", – пояснив він.

За його словами, в умовах карантину та поширення коронавірусу говорити про проведення перепису, звичайно ж, немає сенсу.

"Ми ж розуміємо, що в умовах карантину немає можливості забезпечити безпеку самих переписувачів, поки немає вакцини. Ми не можемо запускати декілька десятків тисяч людей, які повинні фізично контактувати із сотнями й мільйонами громадян", – зауважив він.

Також Немчінов додав, що є різні методики аналізу чисельності тих, хто проживає в країні, але класичними все ж залишаються оцінка кількості дзвінків, мобільних операторів, а також дані Пенсійного фонду та реєстрації місця проживання.

"Сьогодні є чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни, але слід враховувати, що в державі живе чимало людей, які, наприклад, не користуються інтернетом або іншими електронними ґаджетами, через це можуть залишитися не врахованими. Тому без класичних підходів не обійтися", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців лякає той факт, що населення України скорочується – за останніми підрахунками від Кабінету міністрів, нині в країні живе трохи більш як 37 мільйонів осіб.