Перепис населення в Україні може відбутися онлайн: усі деталі

У Кабміні припускають проведення перепису населення України з використанням онлайн-інструментів.
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. Він розкрив плани Кабміну щодо цього питання.
"Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис максимально з урахуванням онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе", – сказав він.
Перепис населення
Ілюстрація
Як відомо, Кабмін заклав у проєкт держбюджету-2020 3,4 млрд грн на загальнонаціональний перепис населення.
Останній всеукраїнський перепис відбувся у 2001 році. Населення України становило тоді 48, 45 млн осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році відбудеться перепис населення, в ході якого питатимуть про наявність вдома кухні, інтернету і каналізації.
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