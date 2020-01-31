"Щодня менше, найбідніші": Дубілет уточнив дані про перепис українців

Загальна кількість населення в Україні, разом з українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях, досягає 44 мільйонів осіб.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 31 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якщо їх [українців на окупованих територіях] врахувати, то буде приблизно 44 мільйони", – сказав Дубілет.

Перепис населення РБК-Україна

Основними причинами зменшення населення, як зазначив він, залишається війна, негативна демографічна тенденція і трудова міграція.

Згідно зі статистикою, українців помирає більше, ніж народжується. "Щодня нас стає менше", – сказав Дубілет.

"Це дійсно проблема. Це, до речі, проблема для всіх країн Східної Європи: Польщі меншою мірою, Молдови і Румунії більшою мірою, але з огляду на те, що наша країна особливо бідна в нашому регіоні, цей тренд особливо кричущий", – додав він.

Пропонуємо подивитися уривок ефіру "Свободи слова":

Як писав OBOZREVATEL, за останніми підрахунками від Кабінету Міністрів, зараз у країні живе трохи більше 37 мільйонів осіб. Більше 90% українців лякає той факт, що населення скорочується.

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