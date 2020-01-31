Головна Новини
1 лютого • оновлено в 01:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Щодня менше, найбідніші": Дубілет уточнив дані про перепис українців

1.6т
Читати матеріал російською

Загальна кількість населення в Україні, разом з українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях, досягає 44 мільйонів осіб.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 31 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якщо їх [українців на окупованих територіях] врахувати, то буде приблизно 44 мільйони", – сказав Дубілет.

Новини
"Згадувати як Сталіна!" У Шустера розгорівся скандал через перепис Дубілета

Перепис населення

Перепис населення

РБК-Україна

Основними причинами зменшення населення, як зазначив він, залишається війна, негативна демографічна тенденція і трудова міграція.

Згідно зі статистикою, українців помирає більше, ніж народжується. "Щодня нас стає менше", – сказав Дубілет.

"Це дійсно проблема. Це, до речі, проблема для всіх країн Східної Європи: Польщі меншою мірою, Молдови і Румунії більшою мірою, але з огляду на те, що наша країна особливо бідна в нашому регіоні, цей тренд особливо кричущий", – додав він.

Пропонуємо подивитися уривок ефіру "Свободи слова":

Як писав OBOZREVATEL, за останніми підрахунками від Кабінету Міністрів, зараз у країні живе трохи більше 37 мільйонів осіб. Більше 90% українців лякає той факт, що населення скорочується.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України населення видео
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
5
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дубилет начал что-то подозревать... Когда до остальных дойдёт?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Резнік Юрій
Резнік Юрій
Процесс ускорился после прихода к власти бубочки, потому как 25 % более образованной части населения не понравилось, что 73% зебилов сделала всех и заставляет есть зеленое дерьмо вместе. У них, в отличие от быдла в стойле, есть выбор.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Резнік Юрій, как лихо вы поделили народ на унтерменшей и оберменшей, просто красота! Алоизыч плачет от зависти
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги