"Перенесуть столицю до Києва": український письменник заговорив про приєднання Росії до України

Коли Україна стане сильною і успішною державою, до її складу повернуться всі землі, які належали їй історично. Однак іти в наступ аж до Москви не варто, оскільки привласнення цих територій може призвести до загибелі нашої країни.

Таку думку озвучив відомий український письменник Василь Шкляр в інтерв'ю для програми "Рандеву" з Яніною Соколовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Треба будувати таку Україну, в якій настане час великих геополітичних розломів, він неминучий у ХХІ столітті, і тоді, якщо ми будемо сильними, привабливими, успішними, сучасна Україна – до неї приєднаються всі питомо українські землі. Можливо, навіть ті, про які ми ще не знаємо", – сказав Шкляр.

Василь Шкляр Скріншот відео

Він зазначив, що українські захисники, з якими він спілкується на Донбасі, часто жартували про те, що підуть у наступ і поставлять український прапор над Кремлем.

"А я кажу: навіщо тоді взагалі воювати, якщо завоювати Кремль? Давайте зараз запропонуємо Росії, і вона приєднається до нас уся. Не тільки Кубань і Воронеж – уся Росія до нас охоче приєднається. І навіть столицю перенесуть до Києва. Тільки від нас нічого не залишиться. Колись ще Катерина II мала такий проект – перенести столицю Росії до Києва. Уявляєте, що б це було? Це вам не Валуєвський циркуляр і не Емський указ. Це був би хрест", – підкреслив письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шкляр зробив скандальну заяву про те, що окупований Донбас – чужина для українців, а анексований Крим ніколи не був нашим. За його словами, жителі Донбасу щасливі від того, що є частиною Росії. І це щастя не треба у них відбирати, жертвуючи життями кращих українців.

Говорячи про Крим, письменник також підкреслив, що півострів не потрібен Україні. За його словами, там багато "природних" росіян, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть у Росії", а спроби "повернути" цю територію викличуть у кримчан лише ненависть.

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