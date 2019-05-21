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/Суспільство

"Перенесуть столицю до Києва": український письменник заговорив про приєднання Росії до України

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Коли Україна стане сильною і успішною державою, до її складу повернуться всі землі, які належали їй історично. Однак іти в наступ аж до Москви не варто, оскільки привласнення цих територій може призвести до загибелі нашої країни.

Таку думку озвучив відомий український письменник Василь Шкляр в інтерв'ю для програми "Рандеву" з Яніною Соколовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Треба будувати таку Україну, в якій настане час великих геополітичних розломів, він неминучий у ХХІ столітті, і тоді, якщо ми будемо сильними, привабливими, успішними, сучасна Україна – до неї приєднаються всі питомо українські землі. Можливо, навіть ті, про які ми ще не знаємо", – сказав Шкляр.

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Василь Шкляр

Василь Шкляр

Скріншот відео

Він зазначив, що українські захисники, з якими він спілкується на Донбасі, часто жартували про те, що підуть у наступ і поставлять український прапор над Кремлем.

"А я кажу: навіщо тоді взагалі воювати, якщо завоювати Кремль? Давайте зараз запропонуємо Росії, і вона приєднається до нас уся. Не тільки Кубань і Воронеж – уся Росія до нас охоче приєднається. І навіть столицю перенесуть до Києва. Тільки від нас нічого не залишиться. Колись ще Катерина II мала такий проект – перенести столицю Росії до Києва. Уявляєте, що б це було? Це вам не Валуєвський циркуляр і не Емський указ. Це був би хрест", – підкреслив письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шкляр зробив скандальну заяву про те, що окупований Донбас – чужина для українців, а анексований Крим ніколи не був нашим. За його словами, жителі Донбасу щасливі від того, що є частиною Росії. І це щастя не треба у них відбирати, жертвуючи життями кращих українців.

Говорячи про Крим, письменник також підкреслив, що півострів не потрібен Україні. За його словами, там багато "природних" росіян, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть у Росії", а спроби "повернути" цю територію викличуть у кримчан лише ненависть.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуВійна на Донбасі
Особи
Василь ШклярЯніна Соколова
Місце
Україна
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Екатерина естественно не собиралась переносить столицу в Киев. Из богатого, развитого города, морского порта в небольшой городишко посреди степи в жопе мира. Для этого нужно быть украинцем на всю голову.
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Северг Олег
Северг Олег
Вся их нация поголовно сошла с ума. В таких выдуманных мирах они обитают... Почему они ещё не додумались до того, что и Австрия к ним присоединится, а столицу перенесёт из Вены во Львов. В воздухе же идея - были же в Австро-Венгрии. Вот это был бы размах.. Столица во Львове. Несчастная захолустная Вена. Провинция. Ну они же поголовно все сумасшедшие. Как вообще могла появится идея им независимость предоставлять ? Как ? Горбачёв слепой был ? Не видел с каким идиотами дело имеет ?
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Ангеловський Володимир,исконно ваша территория это территория Запорожской сечи, вошедшая в состав Русского царства после Переяславской рпды.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Северг Олег, вважаєте себе розумними? Тоді, як розумні, відійдіть від божевільних. Так! Не забудьте повернути території та погасити всі задані збитки.
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Жителей Московии будем принимать по частям . И только на наших условиях
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Флегмат Владимир, вот уж верно сказано - дурак думками богатеет.
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