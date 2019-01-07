Перенесення Різдва в Україні: озвучена умова

Україна святкуватиме Різдво 25 грудня, коли перейде на більш високий рівень самосвідомості.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявила релігієзнавець Людмила Филипович. За її словами, ситуація складна.

"Добре було б святкувати це в один день. Не може ж Ісус Христос народжуватися двічі, ми розуміємо це. З іншого боку, я колись спілкувалася зі священиком з Канади, так вони свідомо не переходили на 25 грудня, таким чином вони зберігають власну ідентифікацію", - каже Филипович.

Вона зазначає, все залежить від свідомості нації - чи хоче вона бути частиною глобальних правил, або виділятися.

"Поки ми хочемо бути особливими. В кінцевому підсумку до цього дійде. Але це не божественні приписи, нам же Господь не встановлював святкувати Різдво 25 грудня і 7 січня. Зараз актуальним є питання самовизначення українців як незалежної нації. Для цього потрібно себе відрізняти від решти: ми інші. А коли перейдемо вже на новий рівень і для нас проблема буде не дуже актуальною, то можемо перейти на 25 грудня", - підсумувала Филипович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня буде вирішене після того, як надійде запит від більшості українського суспільства. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.