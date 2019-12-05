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5 грудня • оновлено в 11:29
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Перенесення Різдва в Україні: Епіфаній заявив про головну загрозу

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Головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

Таку заяву зробив глава Православної церкви України Епіфаній в своєму інтерв'ю ВВС Україна. "Московський патріархат буде використовувати цей привід для поділу і вказувати своїм віруючим – " бачите, вони не православні, вони святкують згідно "католицьким календарем" і так далі", – пояснив він.

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Перенесення Різдва в Україні

Перенесення Різдва в Україні

Ілюстрація

Як підкреслив Епіфаній, є й інші нюанси. Наприклад, проблемою є те, що не всі люди, які пишуть і підтримують реформу в Facebook, так само активно відвідують храми.

"Якщо ми скажемо, що святкуємо Різдво 25 грудня, чи багато хто з них прийдуть у храм. У більшості вони приватно святкуватимуть 25 грудня, а храми залишаться порожніми. 7 січня прийдуть до церкви інші парафіяни, які є практикуючими віруючими ПЦУ. Буде певний дисонанс", – сказав він.

У зв'язку з цим глава ПЦУ пообіцяв, що в майбутньому буде проведена просвітницька робота в цьому напрямку. "Нам треба провести пояснення, чому це не принципово – 7 або 25", – сказав Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній натякнув українцям, що Різдво можна перенести з 7 січня на 25 грудня. Експерти кажуть, що різниця в датах пов'язана лише з використанням різних календарів, і перенесення Різдва на грудень – питання часу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Різдво
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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Громозека Иван
Громозека Иван
Запроданец Епифашка хочет православных к униатам перетянуть
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2
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фил филька
фил филька
а кстати он прав. кучка диванных патриотов орет за перенос а сами и в церкви не бывали никогда. но орут зато исправно))
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Ш. Олег
Ш. Олег
А ведь Епифаний, по сути, не может быть не только митрополитом, но и вообще священником. Образование он получил в учебных заведениях УПЦ КП, в сан его возводил Филарет-Денисенко. Ни упомянутая церковь, ни её патриарх на тот момент НЕ БЫЛИ признаны мировым православием каноническими. А когда Варфоломей самолично канонизировал их, повторную процедуру рукоположения Епифания он не производил. Так что в глазах церкви Епифаний - обычный мирянин.
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