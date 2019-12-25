Буде два Різдва: в ПЦУ дали несподіване пояснення перенесенню свята

Митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко заявив, що в країні можна ввести практику подвійного Різдва, щоб у всіх громадян була можливість відствяткувати його в зручний час.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відносно фрази владики Епіфанія про перенесення святкування, вона була сказала ще в минулому році і фактично витягнута з контексту. Тому що помісні православні церкви теж святкують Різдво Христове 25 грудня. Тільки в одному календарі це за григоріанським календарем, а іншому – за юліанським. І ми все одно не святкуємо 7 січня ", – поділився він.

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На думку митрополита, ініціатива з перенесенням свята може мати місце в добровільній практиці проведення богослужінь, оскільки для багатьох українців за кордоном або студентів, у яких канікули, це буде єдиним шансом відсвяткувати.

"Я вважаю, що може бути подвійне святкування. Хто бажає і кому необхідно, можна святкувати 25, іншим можна 7", – додав він. При цьому Драбинко запевнив, що на григоріанський календар ПЦУ переходити не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування групи "Рейтинг", більшість громадян України негативно ставляться до ініціативи перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

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