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25 грудня • оновлено в 13:44
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Буде два Різдва: в ПЦУ дали несподіване пояснення перенесенню свята

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Митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко заявив, що в країні можна ввести практику подвійного Різдва, щоб у всіх громадян була можливість відствяткувати його в зручний час.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відносно фрази владики Епіфанія про перенесення святкування, вона була сказала ще в минулому році і фактично витягнута з контексту. Тому що помісні православні церкви теж святкують Різдво Христове 25 грудня. Тільки в одному календарі це за григоріанським календарем, а іншомуза юліанським. І ми все одно не святкуємо 7 січня ", – поділився він.

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У ПЦУ дали несподіване пояснення перенесення Різдва

У ПЦУ дали несподіване пояснення перенесення Різдва

112 Україна

На думку митрополита, ініціатива з перенесенням свята може мати місце в добровільній практиці проведення богослужінь, оскільки для багатьох українців за кордоном або студентів, у яких канікули, це буде єдиним шансом відсвяткувати.

"Я вважаю, що може бути подвійне святкування. Хто бажає і кому необхідно, можна святкувати 25, іншим можна 7", – додав він. При цьому Драбинко запевнив, що на григоріанський календар ПЦУ переходити не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування групи "Рейтинг", більшість громадян України негативно ставляться до ініціативи перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Різдво
Особа
Олександр Драбинко
Місце
Україна
Теги
перенос Різдва Православна церква України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ПЦУ не решилась перенести Рождество с 7 января на 25 декабря. Испугались, что если одновременно напьются и католики, и православные…
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… поскольку для многих украинцев за границей или студентов, у которых каникулы, это будет единственным шансом отметить праздник." - а у украинцев за границей и так нет ни единого шанса отпраздновать Рождество в храме, принадлежащем ПЦУ. Потому что, согласно Томосу, дарованному украинцам Варфоломеем, у ПЦУ за рубежом нет и не может быть никаких храмов - все приходы за пределами Украины принадлежат непосредственно Константинопольскому патриархату и находятся под прямым управлением Фанара.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Ш. Олег, твои предки поклонялись и Перуну. В учении Христа нет упоминания, что церковь это дом божий. Он находится внутри человека, а не под золотыми куполами и посредники между богом и человеком не нужны, это я про Бориса)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Денисенко Игорь, так и в мечетях архитектура часто офигительная. Что мне теперь, конвертировать в ислам? :) Любоваться католическими соборами мне никто не запрещает (и я с удовольствием это делаю), но разговаривать с Богом предпочитаю в тех Его домах, в которые ходили мои предки, и где я сам познал таинство крещения в далёком 1971 году…
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