Перенесення Різдва та Дня Святого Миколая: у ПЦУ зробили крок назад

Календарна реформа в Україні, яка передбачає перехід Православної церкви на григоріанський календар може викликати дуже негативні наслідки.

Таку думку озвучив керівник прес-служби ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook. За його словами, ризики від реформи зараз – очевидні і реальні, на відміну від користі для віруючих.

Різдво 2020 Ілюстрація

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" у Московському Патріархаті тисячі громад із мільйонами віруючих і внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.

Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.

З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.

Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" у питанні про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Зі свого боку глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

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