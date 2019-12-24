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24 грудня • оновлено в 07:17
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Перенесення Різдва та Дня Святого Миколая: у ПЦУ зробили крок назад

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Календарна реформа в Україні, яка передбачає перехід Православної церкви на григоріанський календар може викликати дуже негативні наслідки.

Таку думку озвучив керівник прес-служби ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook. За його словами, ризики від реформи зараз – очевидні і реальні, на відміну від користі для віруючих.

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"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" у Московському Патріархаті тисячі громад із мільйонами віруючих і внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

  • У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.

  • Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

  • Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.

  • З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.

  • Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.

  • Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" у питанні про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

  • Зі свого боку глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Різдво День Святого Миколая
Особа
Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так на НьюГабон пора ориентироваться свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте!!
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Гонта Алексей
Гонта Алексей
Когда ж вы все руськие какашки спите? Побереглись бы. Надорветесь вонять на чужих сайтах.
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Белый господин
Белый господин
Обоз, почему вы переименовываете УПЦ в РПЦ? С сектантами делайте что хотите, а Церковь не трогайте.
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