Соцопитування: підтримка перенесення Різдва на 25 грудня суттєво зростає

Більшість громадян України негативно ставиться до ініціативи перенести святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня.
Такі дані результатів нового опитування від Соціологічної групи "Рейтинг", участь у якому взяли понад дві тисячі мешканців країни віком від 18 років. Його провели у формі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) на початку грудня 2019-го.
Так, згідно з результатами, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва, а 64% респондентів висловилися проти цього. Ще 7% зізналися, що їм байдуже і 4% просто не змогли відповісти.
Українці не хочуть святкувати Різдво 25 грудня
Водночас зазначається, що загалом у динаміці зросла кількість тих, хто підтримує перенесення дати святкування. Зокрема у 2016 році таких було лише 15%, тоді як 69% висловлювалися проти цієї ідеї.
Характерно, що найбільше тих, хто бажає святкувати Різдво саме 25 грудня – на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж ні. У інших макрорегіонах опитані більше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%.
Також наголошується, що порівняно більше підтримують таку ініціативу забезпеченіші українці та люди середнього й старшого віку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.
У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.
Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.
Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.
З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.
Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" у питанні про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.
Зі свого боку глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.
Згодом Епіфаній знову заявив, що Православна церква України має намір не тільки перенести дату святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, а й провести реформу церковного календаря.
Керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря висловив переконання, що календарна реформа в Україні, яка передбачає перехід Православної церкви на григоріанський календар, може викликати дуже негативні наслідки.
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