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24 грудня • оновлено в 14:57
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Соцопитування: підтримка перенесення Різдва на 25 грудня суттєво зростає

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Більшість громадян України негативно ставиться до ініціативи перенести святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня.

Такі дані результатів нового опитування від Соціологічної групи "Рейтинг", участь у якому взяли понад дві тисячі мешканців країни віком від 18 років. Його провели у формі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) на початку грудня 2019-го.

Так, згідно з результатами, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва, а 64% респондентів висловилися проти цього. Ще 7% зізналися, що їм байдуже і 4% просто не змогли відповісти.

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Українці не хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Українці не хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Водночас зазначається, що загалом у динаміці зросла кількість тих, хто підтримує перенесення дати святкування. Зокрема у 2016 році таких було лише 15%, тоді як 69% висловлювалися проти цієї ідеї.

Характерно, що найбільше тих, хто бажає святкувати Різдво саме 25 грудня – на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж ні. У інших макрорегіонах опитані більше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%.

Також наголошується, що порівняно більше підтримують таку ініціативу забезпеченіші українці та люди середнього й старшого віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

  • У мережі спалахнули суперечки через цю пропозицію.

  • Пізніше у Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

  • Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій категорично відкинув ідею перенесення дати святкування Різдва. Він послався на те, що в РПЦ в Україні діє статут Єрусалимської церкви, яка живе за юліанським календарем і відзначає Різдво 7 січня.

  • З 2017 року день Різдва західної традиції – 25 грудня – є вихідним в Україні.

  • Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко переконаний, що перенесення святкування Різдва Христового не матиме жодних негативних наслідків для вірян і церкви як такої.

  • Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" у питанні про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

  • Зі свого боку глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

  • Згодом Епіфаній знову заявив, що Православна церква України має намір не тільки перенести дату святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, а й провести реформу церковного календаря.

  • Керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря висловив переконання, що календарна реформа в Україні, яка передбачає перехід Православної церкви на григоріанський календар, може викликати дуже негативні наслідки.

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Автор
Марта Рок
Тема
Різдво
Місце
Україна
Теги
перенос Різдва свято
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Кравченко Сергей
Кравченко Сергей
ну с одной стороны мы (верующие и ходящие в православный храм) не можем полноценно отметить Новый год из-за Поста. И все это из-за игр в календарь в разные периоды времени нашей истории.И возможно было бы комфортней сделать его 25-го .. Но !!! В главном месте православного христианства - в Иерусалиме Православная церковь отмечает Рождество 7 января. И иных мнений нет. Посему и мы не может перечить Иерусалимскому Уставу . Это разумно и правильно. Если принимать решение о календарном переносе праздника то это надо делать на уровне Православных Патриархов в первую очередь изменив Устав в Главной церкви
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Сектанты ху.е.вы)))
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фил филька
фил филька
объяснение простое. 7 числа это удлинение новогодних праздников. вот поэтому народ и топит за 7 января. а рагули упертые этого удобства не понимают. им главное шоб не как у маскалей))
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