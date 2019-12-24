Соцопитування: підтримка перенесення Різдва на 25 грудня суттєво зростає

Більшість громадян України негативно ставиться до ініціативи перенести святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня.

Такі дані результатів нового опитування від Соціологічної групи "Рейтинг", участь у якому взяли понад дві тисячі мешканців країни віком від 18 років. Його провели у формі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) на початку грудня 2019-го.

Так, згідно з результатами, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва, а 64% респондентів висловилися проти цього. Ще 7% зізналися, що їм байдуже і 4% просто не змогли відповісти.

Українці не хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Водночас зазначається, що загалом у динаміці зросла кількість тих, хто підтримує перенесення дати святкування. Зокрема у 2016 році таких було лише 15%, тоді як 69% висловлювалися проти цієї ідеї.

Характерно, що найбільше тих, хто бажає святкувати Різдво саме 25 грудня – на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж ні. У інших макрорегіонах опитані більше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%.

Також наголошується, що порівняно більше підтримують таку ініціативу забезпеченіші українці та люди середнього й старшого віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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