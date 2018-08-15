Переможцю, відгукнися! OBOZREVATEL розшукує фіналістку конкурсу

Редакція OBOZREVATEL просить відгукнутися переможицю першого конкурсу для читачів Наталію Тюріну, яка виграла смартфон Xiaomi Redmi Note 4 3/32GB Snapdragon Gold.

Шановна читачко! Для того, щоб забрати свій приз, зателефонуйте на наш номер +38 (044) 58-54-620 або ж напишіть листа на цю електронну адресу: noreply@obozrevatel.com.

Нагадаємо, перший розіграш серед читачів проходив з 6 по 12 серпня. У ньому взяли участь 870 осіб, проте повністю умови конкурсу виконали 190 людей. Щасливим володарем смартфона з усіх них стала тільки Наталія Тюріна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 13 по 19 серпня на нашому сайті проходить другий конкурс із розіграшем смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 Gold. Щоб взяти у ньому участь, зареєструйтеся на цій сторінці.