''Переможців не судять'': ветеран АТО закликав до зачистки Донбасу за тиждень

Військове звільнення Донбасу не може тривати п'ять років, про що сказав колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош. Для зачистки вистачить тижня.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив екс-командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцеховський, зазначивши, що п'ять років для силового варіанту звільнення окупованих територій – це дуже тривалий період, навіть з урахуванням дипломатичної підтримки.

"Навряд чи Захід буде стільки часу закривати очі на те, що відбувається на Донбасі. Як було в Хорватії? Там зібрали всю силу в кулак і зробили це протягом двох-трьох діб. Такий варіант можна розглядати, а потім уже переможців не судять. А за що нас судити? Це наша територія", – пояснив екс-комбат.

На питання журналіста, за скільки часу можна зачистити Донбас від терористичних організацій, боєць АТО відповів: "Тиждень".

Разом із тим, Войцеховський вважає, що наразі війну на сході України можна припинити дипломатичним шляхом.

"Сенс у чому, коли Росія посиплеться, а це буде дуже скоро, і ці невизнані "республіки" посиплються теж. Коли закінчиться їх підживлення зброєю, грошима і паливом. Поки тільки дипломатичним шляхом, тому що в іншому випадку буде багато жертв. А так ці "республіки" самі впадуть в наші обійми", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Віталій Аверін висловив думку, що тільки повноцінний штурм окупованого Донбасу силами ЗСУ може закінчити війну.

У свою чергу учасник АТО Гліб Бабич дав прогноз, що чекає Донбас у 2019 році.

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