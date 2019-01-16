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''Переможців не судять'': ветеран АТО закликав до зачистки Донбасу за тиждень

2.4тЧитати матеріал російською

Військове звільнення Донбасу не може тривати п'ять років, про що сказав колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош. Для зачистки вистачить тижня.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив екс-командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцеховський, зазначивши, що п'ять років для силового варіанту звільнення окупованих територій – це дуже тривалий період, навіть з урахуванням дипломатичної підтримки.

"Навряд чи Захід буде стільки часу закривати очі на те, що відбувається на Донбасі. Як було в Хорватії? Там зібрали всю силу в кулак і зробили це протягом двох-трьох діб. Такий варіант можна розглядати, а потім уже переможців не судять. А за що нас судити? Це наша територія", – пояснив екс-комбат.

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На питання журналіста, за скільки часу можна зачистити Донбас від терористичних організацій, боєць АТО відповів: "Тиждень".

Разом із тим, Войцеховський вважає, що наразі війну на сході України можна припинити дипломатичним шляхом.

''Переможців не судять'': ветеран АТО закликав до зачистки Донбасу за тиждень

"Сенс у чому, коли Росія посиплеться, а це буде дуже скоро, і ці невизнані "республіки" посиплються теж. Коли закінчиться їх підживлення зброєю, грошима і паливом. Поки тільки дипломатичним шляхом, тому що в іншому випадку буде багато жертв. А так ці "республіки" самі впадуть в наші обійми", – зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Віталій Аверін висловив думку, що тільки повноцінний штурм окупованого Донбасу силами ЗСУ може закінчити війну.

У свою чергу учасник АТО Гліб Бабич дав прогноз, що чекає Донбас у 2019 році.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
мало того,что две лоханки и буксир херои обдристали с трюмов по палубы,теперь хотят и танки с бтр обгадить...
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Трупицын Александр, Выебок с ебалом пидораса, ты срешь из своего рта говном. Опереация по освобождению от бандитов стрелкова была бы завершена за неделю, если бы не ваш хуло сцарь не перебросил ихтамнетов под Иловайск. Дальше ждем пока Донбасс наестся сруцким миром.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кожедуб Руслан, обосрыш,дать тебе рогатку?
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