"Вживала канабіс": Соколова розповіла, як пережила рак

Українська телеведуча й актриса Яніна Соколова, яка поборола рак, оголосила своєю місією допомогу онкохворим людям.

В ефірі ObozTV телеведуча повідомила, що зробила історію своєї хвороби надбанням громадськості заради однієї мети – "допомогти онкохворим в Україні жити краще, створити максимальні умови з точки зору держави для того, щоб хворі, які вмирають від раку, вмирали вдома, а не в лікарнях".

"Одна з найголовніших наших цілей наразі – спростити життя. Ми будемо брати участь у конференціях, які стосуються доступу до медичного канабісу. Я на собі пережила його дію і позитивний ефект. Якби я публічно з цим канабісом, який мені привезли з Америки, десь з'явилася, і мене б заарештували, думаю, це було б дуже гучною справою, про яку багато б говорили. Напевно, це було б поштовхом для того, щоб депутати схвалили цей закон", – розповіла вона.

Також Соколова повідомила, що хоче зробити "величезну місійну штуку" для українців: "Це фільм, книга і саундтрек для фільму, який напише мій друг, фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, який пережив усе це паралельно зі мною, був присутній на всіх етапах лікування".

"Наш фільм не буде з приреченістю, тугою, яка часто є в українській драматургії. Все буде з гумором, сповнене щастя, любові, несподіванок, моєї історії – історії відомої української телеведучої, яка пережила рак і перемогла. Я б дуже хотіла, щоб ми зарядили вірою мільйони в нашій країні", – наголосила вона.

Facebook Яніна Соколова

За словами журналістки, хвороба допомогла їй зрозуміти, в чому цінність життя і чому за нього треба боротися.

"Я хочу надихнути всіх, хто хворий на рак, боротися. Надихнути тих, хто не хворий на рак, але іноді лінується, не знаходить у собі сил продовжувати життя далі, якщо щось не гаразд", – пояснила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Яніна Соколова також розповіла про страшні стереотипи про онкозахворювання в українському суспільстві.

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